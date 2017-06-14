Диапазон 47–55 долларов за баррель нефти остается актуальным - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Цены на нефть снизились. Согласно отчету ОПЕК за май, объемы добычи в странах картеля выросли на 336 тысяч - до 32,14 млн - за счет увеличения добычи в Ливии, Нигерии и Ираке. Правда, оптимизма мы не теряем - министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на днях заявил, что результаты соглашения о сокращении добычи нефти проявятся в течение ближайшего времени. Диапазон цен 47–55 долларов за баррель остается актуальным", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.