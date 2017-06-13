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13 июня 2017 года 19:40

Рубль немного повышается к доллару и евро в ожидании начала налогового периода

Москва. 13 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине в ожидании начала налогового периода.

Курс доллара США составил 56,91 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 12,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,7 руб./EUR1, опустившись на 16 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 13,94 копейки, подешевев до 59,96 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка укрепляется к доллару и евро в связи с началом подготовки компаний-экспортеров к налоговому периоду, который стартует позднее на этой неделе. Кроме того, участники торгов ожидают итогов заседаний ФРС США и ЦБ РФ и решений, которые регуляторы вынесут в отношении ставок, а именно: повышения ставки со стороны Федрезевра и снижения - ЦБ РФ.

Цены на нефть перешли к повышению во вторник в ожидании данных о запасах от Американского института нефти (API) и Минэнерго США. По ожиданиям экспертов, отчет Минэнерго укажет на снижение запасов нефти по итогам минувшей недели на 2,25 млн баррелей после неожиданного роста по итогам предыдущей недели. Августовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,54% - до $48,88 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 0,48% - до $46,3 за баррель.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик ГК "Финам" Богдан Зварич, особых движений на внутреннем валютном рынке во вторник не наблюдается, так как, по его мнению, для этого нет внешних поводов. "Нефть стоит чуть выше $48 за баррель марки Brent, соответственно, можно говорить, что внешний фон является умеренно негативным для рубля. Однако мы видим укрепление российской валюты, что может быть вызвано приближением налогового периода. Экспортеры начинают заранее продавать валютную выручку для создания рублевых резервов, которые в дальнейшем пойдут на уплату налогов, что оказывает некоторую поддержку рублю, позволяя ему укрепиться в парах с основными мировыми валютами. При этом основным фактором остается динамика цен на нефть и в этой связи имеет смысл указать на внимание участников рынка к данным по запасам нефти и нефтепродуктов, в зависимости от которых мы увидим ту или иную динамику рынка энергоносителей и, соответственно, динамику российской валюты", - подчеркивает Б.Зварич.

Аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, напротив, считает основным фактором, действующим на рубль, ожидание решения ЦБ РФ по ключевой ставке, в то время как нефть на данный момент не является ключевым фактором. "Рубль продолжает удерживаться от ослабления на ожиданиях действий ЦБ РФ. Вероятность смягчения на 0,5% весьма высока, что на коротком отрезке привлекает существенные средства в ОФЗ. Однако уже после заседания по рынку может пройти волна фиксации прибыли. Нефть, пока не играет существенной роли, но сокращение разрыва доходности неизбежно повлечет за собой и рост влияния "черного золота", - полагает он.

"Все внимание сейчас обращено на грядущее заседание ЦБ РФ. Но гадать на 0,5% или на 0,25% будет снижена ставка, неблагодарное дело. На рубле итоги заседания практически не скажутся, куда интереснее будут дальнейшие заявления представителей российского регулятора. В среднесрочной перспективе мы ожидаем небольшого ослабления рубля. Доллар к рублю должен найти поддержку, к осени рублевая корзина в совокупности с нефтью должна стоить около 3000 рублей. Драматических колебаний по валютной паре в июле не ожидаем. Уже в июле начнется незначительное ослабление российской валюты", - прогнозирует старший трейдер по акциям банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Алексей Суров.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 14 июня на 9,24 копейки, до 56,91 руб./$1, и опустил курс евро на 1,23 копейки, до 63,77 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 2,98 копейки по отношению к пятнице и составил 56,8943 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника опустился на 7,05 копейки по отношению к 9 июня и составил 56,9075 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 465,041 млн, из которых $974,54 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 490,501 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 10,73 копейки к пятнице - до 63,769 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника поднялся на 6,09 копейки по отношению к 9 июня и составил 63,7855 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR314,097 млн, из которых EUR162,291 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR151,806 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) во вторник незначительно изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 9,28% годовых, ставка на семидневный срок опустилась на 2 б.п. - до 9,29% годовых. Ставки на срок 1 и 3 месяцев остались на прежних уровнях - 9,27%, 9,28% годовых соответственно, ставка на срок 6 месяцев понизилась на 1 б.п. - до 9,25% годовых.

Банки разместили во вторник, 13 июня, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 590 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,13% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся 6 июня, банки разместили в ЦБ РФ 680 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,18% годовых.

"Рынок МБК находится в комфортном состоянии, и мы ждем, что на этой неделе ставки останутся ниже ключевой ставки в отсутствие явных негативных факторов и относительно низкого лимита на депозитном аукционе ЦБ РФ", - полагают аналитики Райффайзенбанка.


Опубликовано: /Финмаркет/
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