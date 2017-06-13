Рынок акций РФ начал неделю с падения из-за укрепления рубля и отсечек дивидендов Сбербанка и НЛМК

Москва. 13 июня. Рынок акций РФ в начале торговой недели отыграл недавнее снижение мировых площадок, ожидания введения новых санкций США к России, а также отсечки на бирже дивидендов "Сбербанка" и "Новолипецкого металлургического комбината" с учетом расчетов "Т+2".

По итогам торгов индекс ММВБ просел до 1861,27 пункта (-1,2%, минимум дня - 1857,26 пункта), индекс РТС - до 1030,99 пункта (-1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,7%.

Доллар просел до 56,88 рубля (-0,16 рубля).

В лидерах отката выступили акции Сбербанка (-2,8% и -4,7% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (-3,9%), однако после отсечки дивидендов выросли бумаги "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (+1,3%).

Подешевели также бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7% и -1,8% "префы"), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,1%).

Выросли бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

В Азии во вторник отмечалась смешанная динамика индексов (просела Япония, подрос Китай), также сбилась в боковик Европа (FTSE просел на 0,2%, CAC 40, DAX растут на 0,4-0,6%), плюсует Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,3%).

Нефть пытается развить позитивный импульс, который сдерживается опасениями, что усилия ОПЕК+ не помогут ослабить переизбыток топлива на мировом рынке. Краткосрочное позитивное влияние на настроения участников торгов оказала новость об утечке нефти в нигерийском трубопроводе.

Кроме того, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что результаты соглашения о сокращении добычи нефти проявятся в течение ближайшего времени.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $48,64 за баррель (+0,7% и +0,3% в понедельник), июльская цена WTI - $46,36 за баррель (+0,6% и +0,6% накануне).

По словам аналитика Нордеа банка Дениса Давыдова, данные из США по рынку сланцевой нефти показали некоторое снижение эффективности добычи. Это локально поддержало цены на нефть, однако неопределенность в отношении перспективы сокращения мировых запасов нефти не дает основания участникам рынка принимать более высокие цены. Поэтому на ближайшее время ожидается сохранение цен на нефть в диапазоне значений $47,5-51 за баррель Brent.

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, настроения на глобальных рынках во вторник в целом умеренно позитивны, однако индексы ММВБ и РТС начали неделю со снижения. Инвесторы на рынках ожидают итогов двухдневного заседания ФРС США, которые станут известны вечером в среду - в ценах активов уже учтено повышение базовой ставки на 0,25 процентного пункта.

По оценке директора аналитического департамента "Альфа-Форекс" Андрея Диргина, попытки нефти подрасти сдерживаются майским отчетом ОПЕК. В прошлом месяце картель нарастил добычу максимально за шесть месяцев: объем производства увеличился на 336,1 тыс. б/с - до 31,129 млн б/с, что является пиком в текущем году. В наращивании объемов участвовала и Саудовская Аравия, которая всячески пытается создать иллюзию улучшения ситуации со спросом и предложением, пуская в ход оптимистичные вербальные интервенции.

При этом экспортеры ОПЕК продолжают винить сланцевых производителей США в торможении процесса балансировки мирового рынка. Да, на сланцевых месторождениях добыча действительно растет, и будет расти далее, судя по повышению эффективности бурения. Но проблема в том, что экспортеры неохотно выполняют свои обязательства. На этом фоне страхи рынка, который и без того терзается сомнениями относительно способности стран ОПЕК+ противостоять американским сланцевикам, только усилятся.

О том, что картель продолжает подрывать доверие к себе, говорит недавнее поведение цен на нефть. Котировки резко упали после продления сделки и продолжают двигаться в южном направлении, игнорируя пустые словесные интервенции тех же саудитов. Если в ближайшее время производители ОПЕК не продемонстрируют рынку высокую дисциплину, Brent рискует отправиться к новым минимумам, находясь также под гнетом активности американских компаний.

Как отмечает эксперт компании "Международный финансовый центр" Константин Жуковский, рубль продолжает игнорировать негативные факторы, сопротивляясь попыткам доллара вырваться за пределы важного уровня 57 руб.

Эксперт обратил внимание на вновь обостряющийся вопрос внешней политики. Республиканцы и демократы в Сенате США ратуют за ужесточение санкций против Москвы, отметая инициативу Дональда Трампа смягчить антироссийские санкции. Сенаторы уже пригрозили заблокировать эти попытки президента и твердо намерены добиться ужесточения санкций из-за пресловутого вмешательства в выборы. Пока российский рынок пропускает эти сигналы "мимо ушей", но если американские чиновники добьются своего и санкции действительно будут ужесточены или расширены, то инвесторы не смогут игнорировать этот факт. По крайней мере, инвестиционная привлекательность России снизится, и часть игроков выйдет из "длинных позиций" по российским активам.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, акции Сбербанка из-за отсечки дивидендов пробили линию поддержки около 148 рублей, и теперь бумаги могут оказаться в ситуации классической "медвежьей" фазы, так как потеряли более 20% от зимнего исторического максимума. Соответственно, это создает вероятность дальнейшей просадки на 5-10%. Впрочем, существует мнение, что экспирация опционов приведет к отскоку.

Другой историей дня являются акции "Газпрома" - Минфин предлагает повысить НДПИ для компании на IV квартал. Более того, предлагается распространить длительность предложенной формы не только на 2018 год, но и до 2020 года. Некоторое давление на рынок также оказали новости из США, где сенаторы договорились о новых ограничениях для РФ, включая меры против добывающих секторов. Возможно, что будет частично расчищаться рынок для американских СПГ-поставок, что негативно скажется на бумагах "НОВАТЭКа". "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) (-0,1%) сообщил о том, что в январе-мае продажи в России выросли на 21% (до 10,2 тыс. грузовиков), однако доля компании на рынке РФ снизилась с 62% до 47%.

Минэнерго США ожидает, что производство нефти на сланцевых месторождениях увеличится в июле на 127 тыс. баррелей в сутки (до 5,48 млн б/с). Reuters сообщает, что экспорт из стран Персидского залива не пострадал из-за блокады Катара. Более того, проблемы наблюдаются только у судов под катарским флагом, а вот прочие грузятся без проблем. Очередной отчет ОПЕК показал, что добыча увеличилась в мае на 336 тыс. б/с за счет стран, которые не ограничены соглашением по сокращению производства. В ОПЕК также отмечают, что в апреле наблюдалось снижение мировых складских запасов нефти, но рост добычи в США снижает скорость балансировки рынка.

Вероятность повышения ставки ФРС на заседании в среду все еще близка к 100%, хотя прогнозы по инфляции могут быть пересмотрены в сторону понижения, считает А.Кочетков.

По словам главного аналитика ВТБ 24 Станислава Клещева, торговая неделя на рынке акций РФ началась со снижения на дивидендных отсечках.

Российский рынок акций остается под давлением продавцов, продолжительные выходные в России не привели к улучшению условий, а нефть остается ниже $49 за баррель Brent. Уровень 1850 пунктов по индексу ММВБ выступает в качестве поддержки, сопротивление расположено в районе 1920 пунктов. Выраженных драйверов для роста пока не наблюдается. Из корпоративных событий обращает на себя намерение "Открытия" выставить оферту на покупку акций QIWI (MOEX: QIWI) по цене на 15% выше котировок в Нью-Йорке (+16,6% к цене пятничного закрытия на "Московской бирже"). Бумаги Сбербанка, НЛМК и "Мосэнерго" во вторник торгуются уже без дивидендов, влияние "постдивидендной" просадки этих акций на индекс ММВБ оценивается в минус 0,7%.

На мировых площадках неделя пройдет в свете комментариев и решений Федрезерва США. Повышение ставки на 25 базисных пунктов уже заложено в цены, но рынок ждет, что регулятор скорректирует прогнозы основных макропоказателей. Основной интерес сосредоточен в отношении неизменности прогноза темпов повышения ставки ФРС. Сомнения в способности американской экономики поддерживать темпы роста без дополнительного фискального стимулирования (реализация последнего задерживается администрацией Д.Трампа) способны смягчить позицию Федрезерва, сделав более растянутым во времени цикл ужесточения политики. До появления новостей от ФРС сильных движений на рынках ожидать не стоит.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в снижении лидировали акции АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-15,5%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-5,6%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-4,3%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-4%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-3,5%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-3,3%).

Подорожали бумаги "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+12,9%), АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+11,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,4%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+3,2%), "ОГК-23" (+2,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,2%), "Европлана" (MOEX: EPLN) (+2%).

Акции QIWI (+0,4%, до 1370 рублей) выросли на новостях, что холдинг "Открытие" хочет получить контроль в этом платежном сервисе, для чего объявил о намерении приобрести 55% компании, оценив эту долю в $694 млн. Холдинг планирует направить оферту о приобретении не более 24 млн 794 тыс. 253 обыкновенных акций класса "Б" QIWI по цене $28 за акцию (в том числе представленную американской депозитарной акцией, АДА).

В настоящее время структуры "Открытия" владеют примерно 8,85% акций QIWI, группа в рамках оферты хочет довести свою долю примерно до 63,85%. Холдинг ожидает, что после закрытия тендерного предложения АДА продолжат обращаться на бирже Nasdaq и на "Московской бирже".

Оферта будет действовать в течение как минимум 20 рабочих дней с даты начала ее действия, при этом предложения акционеров (действующих как самостоятельно, так и через депозитариев или иных номинальных держателей) о продаже акций должны быть сделаны в соответствии с условиями оферты до истечения срока ее действия.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB в своем обзоре, рассчитанная ими целевая цена QIWI составляет $14,99 за акцию, поэтому планируемый выкуп бумаг по $28 за акцию - весьма выгодное предложение, и рекомендуется предъявить акции к оферте.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 29,671 млрд рублей (из них 7,801 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).