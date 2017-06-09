Рынок акций завершил неделю нейтрально

Рынок акций РФ в первой декаде июня оставался под давлением дешевеющей нефти и опасений введения США новых антироссийских санкций, однако наметившая коррекция после затяжного снижения позволила индексам завершить неделю нейтрально, индекс ММВБ закрыл пятидневку в символическом "плюсе" после 5-недельного снижения.

В период с 5 по 9 июня индекс ММВБ вырос на 0,1% - до 1883,34 пункта, индекс РТС потерял 0,4% и достиг 1041,49 пункта; доллар подрос за неделю на 0,31 рубля, а августовская нефть Brent подешевела на 3,1% или $1,56.

Рынок акций РФ начал прошлую неделю со снижения индексов (ММВБ просел ниже 1880 пунктов) вслед за нефтью, не сумевшей развить отскок на катарском факторе; динамика blue chips оказалась смешанной, при этом выросли вторые торги подряд перепроданные ранее акции АФК "Система" (+4,9%).

Нефть Brent просела к $49 за баррель, не найдя поводов для ралли в политической напряженности на Ближнем Востоке, где ряд арабских стран объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке террористических организаций "Аль-Каиды" и ИГИЛ.

Во вторник индекс ММВБ опустился до 1870 пунктов на фоне негативной динамики мировых площадок, лидировали в откате акции АФК "Система" (-7,5%) на судебных новостях по иску "Роснефти". Исковые требования "Роснефти" к АФК были увеличены до 170,6 млрд руб. из-за пересчета курса рубля, к делу приобщена переписка экс-менеджмента "Башнефти", которая, по мнению истца, доказывает осуществление им невыгодных действий для НК. Основное заседание по иску "Роснефти" к АФК "Система" Арбитражный суд Башкирии назначил на 27 июня.

Мировые рынки просели в ожидании результатов парламентских выборов в Великобритании и заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Нефть Brent обновила минимум за 3 недели, после чего скорректировалась к $49,5 за баррель.

В среду попытки коррекционного роста рынка акций сменились новым откатом из-за упавшей нефти после выхода в США статистики Минэнерго по запасам сырья (резервы ощутимо выросли при прогнозах снижения); индекс ММВБ после дневного подъема к 1890 пунктам, скатился к закрытию торгов ниже 1870 пунктов. В лидерах отката выступили акции "Башнефти" (-3,6%), АФК "Система" (-2,9%).

Нефть Brent обвалилась к минимумам за месяц – в район $48,4 за баррель. Данные о сокращении добычи нефти в США на 24 тыс. баррелей в сутки рынок проигнорировал, поскольку общий показатель добычи остается максимальным за 9 месяцев - порядка 9,3 млн б/с. EIA понизило прогнозы цен на нефть Brent и WTI на 2018 год на 2,6-2,7% (до $55,61 и $53,61 за баррель соответственно).

В четверг рынок акций смог умеренно подрасти (ММВБ поднялся к 1874 пунктам) на фоне отскока нефти, реакция на новости от ЕЦБ оказалась нейтральной. Нефть обновила минимум с начала мая (Brent падала к $47,5 за баррель), после чего отскочила выше $48 за баррель.

ЕЦБ ожидаемо не стал менять ставки и объем программы количественного смягчения QE на уровне 60 млрд евро в месяц. ЕЦБ также изменил оценку рисков для экономики еврозоны и теперь считает их не "понижательными", а "в целом сбалансированными". Кроме того, ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2017 год до 1,9% с ожидавшихся в марте 1,8%, прогноз на 2018 год улучшен до 1,8% с 1,7%, на 2019 год - до 1,7% с 1,6%. Пересмотренная оценка ВВП еврозоны за I квартал оказалась позитивной - экономика выросла на 0,6% (ранее сообщалось о росте на 0,5%) к предыдущему кварталу и на 1,9% в годовом выражении (ранее - 1,7%).

Разнополярную динамику показали бумаги "Мечела" (-5,4% и +5,9% "префы") на новостях, что компания намерена выплатить дивиденды только на привилегированные бумаги (10,28 рубля на акцию).

В пятницу рынок акций продолжил коррекцию вверх на фоне роста мировых площадок благодаря новостям из США и Великобритании, индекс ММВБ превысил 1880 пунктов, завершив неделю с минимальными изменениями.

В США выступление экс-директора ФБР Джеймса Коми на слушаниях в Конгрессе обошлось без сенсационных разоблачений, а по итогам досрочных парламентских выборов в Великобритании ни одной партии не удалось набрать достаточного количества голосов (322 мандатов) для единоличного формирования правительства. Наибольшее число мест в парламенте получила правящая консервативная партия, на втором месте - партия лейбористов.

Нефть Brent продолжила попытки преодоления сопротивления $48 за баррель, которые нивелировались опасениями, что добыча в США компенсирует все усилия ОПЕК+ по снижению мировых поставок топлива.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка смотрелись "префы" "Селигдара" (-20%), бумаги "Кузбасской топливной компании" (-10%), "МРСК Сибири" (-5%); лучше рынка выглядели акции "Аптечной сети 36,6" (+19%), "Аэрофлота" (+7%), "префы" "Мечела" (+7%).

Динамику мировых и российского рынков на следующей неделе определят решения Центробанков по ставкам: пройдут заседания Федрезерва 13-14 июня (ожидается рост ставки на 0,25 процентных пункта) и Банка России 16 июня (ожидается снижение ставки на 0,25-0,5 п.п.). Сдерживающим фактором для "быков" по-прежнему будет выступать слабая нефть из-за роста мировых запасов. Коридор для индекса ММВБ на неделе может составить 1850-1920 пунктов, для индекса РТС - 1020-1100 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".