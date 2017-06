"Длинные" евробонды РФ слегка подешевели за неделю, изменения цен большинства выпусков оказались незначительными

Москва. 9 июня. "Длинные" еврооблигации России слегка подешевели за неделю вслед за падением котировок американских казначейских обязательств (US Treasuries), в то время как изменения цен большинства выпусков отечественных евробондов оказались незначительными. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

В первые два дня недели (5-6 июня) изменения котировок большинства выпусков российских еврооблигаций были незначительными на фоне стабильной ситуации в секторе US Treasuries. При этом отечественные евробонды практически не реагировали на нестабильную конъюнктуру нефтяных площадок. Другие emerging markets тоже не демонстрировали ярко выраженной тенденции. Таким образом, российский рынок евробондов в этом плане не был исключением, и его динамика укладывалась в рамки общемирового бокового тренда.

В середине недели на рынке валютных гособлигаций России активизировались покупатели, что привело к некоторому росту котировок благодаря стабильной конъюнктуре рынка базовых активов, с одной стороны, и повышенного спроса мировых инвесторов на рисковые активы, в том числе еврооблигации emerging markets, с другой стороны.

Однако уже в четверг ситуация на рынке отечественных евробондов ухудшилась вслед за некоторым снижением котировок US Treasuries, а также резким падением нефти. При этом в наибольшей степени снижение затронуло "длинные" выпуски еврооблигаций России с погашением в 2042-2043 годах, в то время как "короткие" и среднесрочные бумаги были более устойчивы к внешним негативным факторам.

В свою очередь негативная динамика базовых активов была продиктована ожиданиями инвесторов, что Федрезерв США по итогам своего заседания 13-14 июня поднимет базовую ставку на 25 базисных пунктов. Дополнительное давление на отечественные евробонды оказывала нестабильная конъюнктура рынка нефти, где котировки Brent в ходе торгов опускались ниже отметки $48 за баррель. Brent и WTI подешевели 7 июня более чем на 4% и 5% соответственно на данных о том, что запасы нефти в США подскочили за неделю на 3,3 млн баррелей, в то время как эксперты ожидали их снижения на 3,5 млн баррелей (рост был зафиксирован впервые за 9 недель). Запасы дистиллятов и бензина также выросли на фоне сокращения загруженности нефтеперерабатывающих предприятий.

В последний день недели ситуация на рынке российских еврооблигаций стабилизировалась благодаря наметившейся стабилизации на нефтяных площадках, где нефть сорта Brent в течение всего дня пыталась удержаться вблизи отметки $48 за баррель.

Состоявшаяся 8 июня пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги после заседания европейского регулятора прошла в "мягком" ключе. Глава ЕЦБ заявил, что руководство регулятора не обсуждало сроки сворачивания QE на прошедшем заседании и программа продлится столько, сколько необходимо. Эксперты банка понизили прогнозы инфляции в еврозоне - с 1,7% до 1,5% на текущий год, на 2018 год - до 1,3% с 1,6%, на 2019 год - с 1,7% до 1,6%.

Кроме того, риски, связанные со слушаниями экс-главы ФБР Джеймса Коми в Сенате США относительно расследования дела в отношении сторонников нынешнего президента США Дональда Трампа, не реализовались, что также оказало некоторую поддержку российским активам в конце недели.

В результате стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась всего на 0,04% и составила 120,51% от номинала (спред к четырехлетним US Treasuries сузился за пять дней на 8 базисных пунктов и 9 июня составил 72 базисных пункта). Еврооблигации с погашением в 2043 году снизились в цене за неделю на 0,17%, с погашением в 2042 году - на 0,19% (спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 пункта и составил 244 базисных пунктов). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали всего на 0,08%, а бумаги с погашением в 2023 году подешевели на 0,02% (их спред к US Treasuries сузился на 6 пунктов - до 156 базисных пунктов), бумаги с погашением в 2020 году потеряли в цене 0,13%, а с погашением в 2018 году - 0,17%.

В секторе валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не сформируется какой-либо ярко выраженной тенденции на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, а также ожиданий инвесторами итогов июньского заседания Федрезерва США, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". По мнению аналитиков, основной движущей силой для рынка валютных гособлигаций в ближайшие недели будут внешние факторы. Во-первых, большое влияние будет оказывать ситуация на рынке углеводородов, где в последнее время наблюдается повышенная волатильность. Во-вторых, сдерживать активность покупателей будут такие факторы, как общая нестабильность мировых рынков капитала на фоне ожиданий очередного повышения процентных ставок ФРС США.