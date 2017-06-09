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09 июня 2017 года 19:45

Рубль почти не меняется к доллару и евро перед длительными выходными

Москва. 9 июня. Доллар США слегка растет, евро снижается на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине перед длительными выходными.

Курс доллара США составил 56,95 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 3 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,73 руб./EUR1, опустившись на 7 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) понизилась всего на 1,5 копейки, подешевев до 60 рублей.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к бивалютной корзине на вечерних торгах в связи с низкой активностью участников торгов перед длительными выходными в России. Цены на нефть перешли к росту после падения в предыдущие дни примерно на 4% на новости о неожиданном росте запасов нефти в США на прошлой неделе впервые за девять недель. Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличились на 1,32% - до $48,49 за баррель. Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени повысилась на 1,07% - до $46,13 за баррель.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов, рубль практически не изменился к доллару и евро, так как в преддверии длинных выходных участники внутреннего валютного рынка заняли выжидательную позицию. "Нефть остается тем драйвером, который может разочаровать "быков" по рублю, но закладывать возможную реакцию рынка на события следующей недели (заседания ФРС США, ЦБ РФ), а также на ситуацию на рынке энергоносителей участники торгов будут уже после выходных. Понимание ситуации появится во вторник, когда станут известны новые вводные в виде стоимости нефти, цены фунта после падения на итогах внеочередных парламентских выборов в Великобритании на мировом валютном рынке, котировок пары "евро-доллар". Пока же для рубля все находится в достаточно неудобном положении из-за того, что нефть находится ниже $50 за баррель, а пара "евро-доллар" снижается. Если же она опустится к отметке $1,11 за евро, а нефть останется на нынешних уровнях, то "доллар-рубль" сдаст отметку 57 руб./$1 и будет торговаться в районе 57,3-57,5 руб./$1", - полагает Р.Фролов.

"Перед длинными праздниками и заседаниями центробанков (14 июня состоится заседание ФРС США, 16 июня - Банка России) вполне естественным выглядит желание выйти из российских активов, в том числе в валютной секции. Это привело к сильному снижению активности торгов - волатильность рубля упала практически до нуля: на движение нефти на 1% рубль реагирует движением на 2 копейки. Это неинтересно. В нефти тоже все непросто. Фьючерсы достигли серьезных технических уровней, преодоление которых в ту или иную сторону определит динамику ближайших недель, а напряженная ситуация на Ближнем Востоке вызывает желание закрыть позиции. На мой взгляд, на выходные лучше не уходить с открытыми позициями. Идеи появятся во вторник", - высказывает аналогичное мнение главный трейдер "Ренессанс Капитала" Алексей Бачурин.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на удлиненные выходные (суббота-вторник) на 1,63 копейки, до 57 руб./$1, и опустил курс евро на 36,36 копейки, до 63,79 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" понизился на 2,68 копейки по отношению к четвергу и составил 56,9241 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы поднялся на 2,44 копейки по отношению к 8 июня и составил 56,9763 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 915,193 млн, из которых $898,832 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 016,361 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 38,75 копейки к четвергу - до 63,6617 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы опустился на 26,03 копейки по отношению к 8 июня и составил 63,718 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR396,513 млн, из которых EUR230,476 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR166,037 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в пятницу снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 9,27% годовых, ставка на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 9,31% годовых. Ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев понизились на 1 б.п. каждая - до 9,27%, 9,28% и 9,26% годовых соответственно.

"К концу недели ситуация на денежном рынке окончательно стабилизировалась. Ставки МБК вернулись к своим привычным значениям, а банковская система вновь перешла в состояние профицита ликвидности (на утро пятницы остатки банков на депозитах в ЦБ РФ превышали их задолженность перед регулятором на 470 млрд рублей) после того, как в середине недели банки были вынуждены существенно нарастить задолженность по инструментам рефинансирования ЦБ РФ, закрывая очередной период усреднения обязательных резервов", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.


Опубликовано: /Финмаркет/
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