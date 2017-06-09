Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за нефтью и мировыми площадками на фоне сокращения политических рисков

Москва. 9 июня. Рынок акций РФ в пятницу подрос в рамках коррекции вслед за подъемом мировых фондовых площадок и нефти на фоне сокращения политических рисков в США и Великобритании.

По итогам торгов индекс ММВБ вырос до 1883,34 пункта (+0,5%), индекс РТС - до 1041,49 пункта (+0,3%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,6%.

Доллар подрос до 56,97 рубля (+0,05 рубля).

За неделю индекс ММВБ прибавил всего 0,1% после 5-недельного снижения, индекс РТС просел на 0,4%, доллар подорожал на 0,31 рубля.

В лидерах роста в пятницу выступили акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,8%)," Мосбиржи" (+2,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+2,6%).

Подешевели бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%) и "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,8%).

Выступление экс-директора ФБР Джеймса Коми на слушаниях в Конгрессе обошлось без сенсационных разоблачений, а по итогам досрочных парламентских выборов в Великобритании ни одной партии не удалось набрать достаточного количества голосов (322 мандатов) для того, чтобы единолично сформировать правительство. Наибольшее число мест в парламенте получила правящая Консервативная партия, на втором месте - партия лейбористов, на третьем и четвертом - Шотландская национальная партия и либерал-демократы.

На этом фоне в пятницу выросла фондовая Азия, плюсует Европа (CAC 40, FTSE растут на 0,7-1%), продолжился подъем в США (индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

Нефть к вечеру в пятницу возобновила попытки коррекции с минимумов начала мая, достигнутых ранее на опасениях, что странам ОПЕК не удастся сократить избыток предложения на рынке.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $48,39 за баррель (+1,1% и -0,4% накануне), июльская цена WTI - $46,09 за баррель (+1% и -0,2% в четверг).

Инвесторы опасаются, что добыча в США, которая, по прогнозам Минэнерго страны, достигнет исторического рекорда в 10 млн баррелей в сутки в 2018 году, нивелирует усилия ОПЕК по снижению мировых поставок топлива.

Помимо этого, мировые запасы нефти снижаются гораздо более медленными темпами, чем надеялись участники рынка. В США на минувшей неделе запасы выросли впервые за 9 недель, и это произошло вопреки прогнозам. Также накануне компания Royal Dutch Shell сняла ограничения на экспорт нефти из Нигерии, не осуществлявшийся более года.

Ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова связывает оптимизм на внешних площадках с сокращением политических рисков в США и Великобритании. Премьер-министр Тереза Мэй заявила о намерении остаться на посту, несмотря на грустные для консерваторов результаты досрочных парламентских выборов.

Между тем на российском рынке акций особого оптимизма не наблюдалось, неделя для индексов ММВБ и РТС завершилась с "околонулевыми" изменениями. Торги в России в преддверии длинных выходных проходили скучно и на низких объемах.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Максим Воронов полагает, что рынок акций США вырос на бумагах банков на фоне новостей, что через нижнюю палату Конгресса успешно прошел законопроект о пересмотре закона Додда-Франка. На следующей неделе главными событиями станут заседания Федрезерва США 14 июня и Банка России 16 июня по вопросам процентной ставки.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынок акций подрос на низких объемах на фоне проходящих годовых собраний акционеров ряда компаний. Например, акционеры "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%, до 196,45 рубля) одобрили выплату дивидендов в размере 10,68 рубля на акцию, что является рекордным дивидендом для компании.

Акции Сбербанка пытались восстановиться после распродаж накануне, когда стало известно о том, что суд принял решение в пользу "Транснефти" по признанию недействительной сделки со Сбербанком, принесшей трубопроводной компании 66 млрд рублей убытка. Акции металлургов подросли в надежде на то, что программа реновации в Москве будет все же запущена, что существенно повысит спрос на металлургическую продукцию внутри страны. Также в пятницу ряд бумаг последний день торговался на бирже с дивидендами (НЛМК (MOEX: NLMK), "Фосагро" (MOEX: PHOR), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) ).

Европа плюсует, британский FTSE 100 смотрится сильнее остальных за счет ослабления фунта стерлингов после выборов. Консерваторы на парламентских выборах в Великобритании получили 318 голосов, что недостаточно для монопольного формирования правительства. Однако демократы из Северной Ирландии уже выразили готовность сформировать коалиционное правительство. В Италии лидер демократической партии Маттео Ренци выразил сомнение в том, что удастся достигнуть межпартийного соглашения по реформе выборного законодательства, что снижает шансы на проведение досрочных выборов осенью.

Нефть в пятницу стабилизировалась, но по итогам недели Brent теряет около 4%, а с момента продления соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи контракт подешевел уже на 12%.

Политические риски в США существенно снизились, так как очередная попытка демократов устроить импичмент Дональду Трампу с треском провалилась. Соответственно, появляются надежды на налоговую реформу и развертывание инфраструктурной программы. Российский рынок находится в довольно сложной ситуации: индексы явно перепроданы, индекс ММВБ стоит в паре процентов от начала классической "медвежьей" фазы.

По словам аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, попытки роста нефти являются основной причиной покупок российских активов. Из локальных новостей, которые могли положительно повлиять на настроения инвесторов, можно отметить принятие в первом чтении Госдумой поправок в закон о федеральном бюджете на 2017 год, а также предложение Минэнерго РФ не увеличивать прибавку к базовой ставке НДПИ на нефть в 2018-2019 годах. Согласно поправкам в проект федерального бюджета РФ, его дефицит в 2017 году должен сократиться с 3,2% до 2,1% ВВП, а инфляция ожидается уже на уровне 3,8% к концу года вместо 4% в существующей редакции.

На фоне этого предложение Минэнерго сохранить, а не увеличить налоговую нагрузку на нефтяной сектор выглядит обоснованно. Хотя, безусловно, стопроцентной уверенности в том, что Минфин поддержит инициативу, нет.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, после утренней просадки российские фондовые индексы вернулись на положительную территорию в ответ на отскок нефтяных котировок и позитив на мировых фондовых площадках. Brent смогла отыграть рубеж $48 за баррель, но показать более уверенного подъема пока не в силах.

Компания "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%) сообщила, что рассматривает вариант покупки "Рефтинской ГРЭС" у Enel, если поступит предложение, которое устроит российскую компанию по цене. В "Интер РАО" ожидают, что по итогам текущего года производство электроэнергии вырастет в пределах 2% либо останется на уровне прошлого года.

Московский арбитражный суд признал недействительными деривативные контракты, заключенные Сбербанком с "Транснефтью", которые принесли последней убытки в размере 66 млрд рублей. Сбербанк намерен подать апелляцию.

Главной ближайшей целью рублевого индекса ММВБ остается отметка 1900 пунктов, рынок вернется к попыткам ее тестирования уже на следующей неделе.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в росте лидировали акции "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+10,6%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+9,4% и +9,8%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+5,5%), "АО "Дагестанская энергосбытовая компания"" (+5%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+4,7%), "Детского мира" (MOEX: DSKY) (+4,4%).

Просели "префы" "Селигдара (MOEX: SELG) (-24,2%), бумаги АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-8,8%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-3,6%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-1,9%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,3%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 25,386 млрд рублей (из них 6,869 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).