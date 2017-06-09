На следующей неделе курс доллара будет находиться в коридоре 56.4-57.4 руб./долл. - Бинбанк

Большинство основных событий следующей недели должно произойти в среду: в этот день утром будут опубликованы данные по китайской экономике (динамике промышленного производства и розничных продаж), днем – статистика по инфляции и розничным продажам в США, вечером станут известны итоги заседания ФРС, указывает аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. Также в первой половине недели выходят ежемесячные отчеты от ОПЕК и Международного энергетического агентства, еженедельные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США, которые могут повлиять на динамику нефтяного рынка и, соответственно, на курс рубля.

ФРС США с высокой вероятностью повысит процентную ставку на 25 б.п., и неопределенность в основном связана с тональностью высказываний главы ФРС Дж. Йеллен в ходе пресс-конференции и макроэкономическими прогнозами членов ФРС. Поводов для улучшения оценок будущей траектории американской экономики в последних данных не было, и можно предположить, что часть представителей ФРС США даже незначительно ухудшит свои прогнозы. Риторика главы ФРС, вероятнее всего, останется сдержанно-позитивной. По результатам опроса аналитиков, проведенного Bloomberg, инфляция в США в мае несколько снизилась, но осталась на уровне 2%, а розничные продажи увеличились незначительно. Таким образом, заседание ФРС США и американская статистика, если они будут соответствовать ожиданиям, по мнению эксперта банка, вряд ли способны привести к ослаблению рубля по итогам первый трех дней.

Основным событием второй половины недели станет заседание Банка России. Представители ЦБ РФ неоднократно заявляли о намерении продолжать постепенное (шагами по 25-50 б.п.) снижение ключевой ставки, в том числе на заседании в июне. Поэтому снижение процентной ставки уже в значительной степени учтено рынком, и вряд ли вызовет существенные изменения курса рубля.

Таким образом, на следующей неделе, по мнению эксперта Бинбанка, возможно некоторое повышение волатильности на валютном рынке, и с учетом ожиданий по ограниченности возможностей для роста цен на нефть можно предполагать, что курс доллара будет находиться в коридоре 56.4-57.4 руб./долл.