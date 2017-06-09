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09 июня 2017 года 16:42
На следующей неделе котировки Brent будут двигаться в границах коридора $47,6 – 50,1 - Бинбанк
"Упадок настроений на нефтяном рынке продолжается, котировки снижаются до уровня $47,8, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Особенно сильно нефтяных инвесторов напугали данные о запасах топлива в США – по последним данным Минэнерго запасы всех трех видов топлива, включая запасы сырой нефти, продемонстрировали свое увеличение. Участниками рынка была полностью проигнорирована позитивная информации о данных производства нефти в США, которое показало второе за год недельное снижение, а также о данных импорта саудовской нефти в штаты, по которым объемы поставок от средне-восточного экспортера сократились более чем на 55%. На текущий момент мы не видим существенных предпосылок для прекращения тенденции сокращения запасов сырья в США и считаем, что данный прирост запасов, скорее всего, носит единичный характер". В свою очередь, эксперты Бинбанка продолжают полагать, что нефть сможет сформировать устойчивую базу для своего роста лишь после выхода данных о сокращении мировых запасов сырья, которые станут доступны рынку в начале июля текущего года и, скорее всего, смогут ощутимо улучшить настроения трейдеров. На следующей неделе также появятся оценки мировых запасов энергоносителя на май месяц на основе данных отчета ОПЕК и отчета Международного энергетического агентства (13 и 14 июня соответственно), которые могут просигнализировать участникам рынка о том, что запасы проявляют более существенные признаки сокращения, что, возможно, укрепит веру инвесторов в более эффективную ребалансировку рынка во втором полугодии 2017 года. "Таким образом, на следующей неделе мы не ожидаем существенного роста котировок Brent, нефть может рассчитывать на некоторое восстановление в случае выхода умеренно – позитивных данных о майских объемах мировых запасов сырья, наиболее вероятным видится движение цен в границах коридора $47,6 – 50,1", - прогнозирует А. Покатович.
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09 июня 2017 года 20:00
Рынок акций РФ в первой декаде июня оставался под давлением дешевеющей нефти и опасений введения США новых антироссийских санкций, однако наметившая коррекция после затяжного снижения позволила индексам завершить неделю нейтрально, индекс ММВБ закрыл пятидневку в символическом "плюсе" после 5-недельного снижения. читать дальше
.09 июня 2017 года 19:58
"Длинные" евробонды РФ слегка подешевели за неделю, изменения цен большинства выпусков оказались незначительными
Москва. 9 июня. "Длинные" еврооблигации России слегка подешевели за неделю вслед за падением котировок американских казначейских обязательств (US Treasuries), в то время как изменения цен большинства выпусков отечественных евробондов оказались незначительными. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились. читать дальше
.09 июня 2017 года 19:45
Москва. 9 июня. Доллар США слегка растет, евро снижается на "Московской бирже" в пятницу вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине перед длительными выходными. читать дальше
.09 июня 2017 года 19:33
Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за нефтью и мировыми площадками на фоне сокращения политических рисков
Москва. 9 июня. Рынок акций РФ в пятницу подрос в рамках коррекции вслед за подъемом мировых фондовых площадок и нефти на фоне сокращения политических рисков в США и Великобритании. читать дальше
.09 июня 2017 года 19:20
Во второй половине дня российские акции были поддержаны восстановлением рынка энергоносителей - ИК "Финам"
"В пятницу российский фондовый рынок смог продемонстрировать позитивную динамику, - комментирует аналитик ИК "Финам" Богдан Зварич. - При этом, во второй половине дня российские акции были поддержаны восстановлением рынка энергоносителей, где нефти марки Brent удалось закрепиться выше 48 долларов.... читать дальше
.09 июня 2017 года 17:41
ольшинство основных событий следующей недели должно произойти в среду: в этот день утром будут опубликованы данные по китайской экономике (динамике промышленного производства и розничных продаж), днем – статистика по инфляции и розничным продажам в США, вечером станут известны итоги заседания ФРС,... читать дальше
.09 июня 2017 года 17:17
Сегодня по итогам основной торговой сессии ожидаем околонулевой динамики по индексу ММВБ - ИК "ФИНАМ"
Ко второй половине пятничной торговой сессии перед продолжительными выходными ключевые российские фондовые индексы демонстрируют умеренно-положительную динамику: индекс ММВБ растет на 0,5%, до 1883 пунктов, а рассчитываемый на основе долларовых котировок индекс РТС вслед за слабеющим рублем... читать дальше
.09 июня 2017 года 16:17
В ближайшие недели на рынке американского долга начнет сокращаться премия за политический риск - Бинбанк
Завершившиеся без сенсаций свидетельские показания отставленного Трампом бывшего директора ФБР Дж. Коми открывают, на взгляд главного аналитика Бинбанка Алексея Тихонова, дорогу для движения по доходности вверх. Пусть показания Коми и не улучшают имидж Д.Трампа, но они не содержат ничего, что... читать дальше
.09 июня 2017 года 15:50
Москва. 9 июня. Доллар США слегка повышается, евро понижается на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне небольшого укрепления цен на нефть. читать дальше
.09 июня 2017 года 15:45
еждународное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело прогноз рейтингов "РусГидро" (MOEX: HYDR) на "стабильный" с "негативного". Как сообщается в пресс-релизе агентства, долгосрочные рейтинги дефолта эмитента по обязательствам в национальной и иностранной валютах были подтверждены на уровне... читать дальше
.09 июня 2017 года 14:55
Итоги внеочередных парламентских выборов в Великобритании были восприняты инвесторами положительно - Dukascopy Bank SA
"В пятницу, 9 июня, основные российские индексы акций растут благодаря позитивному внешнему фону, отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Дело в том, итоги внеочередных парламентских выборов в Великобритании были восприняты инвесторами... читать дальше
.09 июня 2017 года 14:40
Торговый диапазон на сегодня составляет 56,65-57,15 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в пятницу немного снижается к доллару на фоне негативного эффекта от дешевеющей нефти, - отмечают эксперты Уральского банка реконструкции и развития о ситуации на валютном рынке. - Относительная устойчивость российской валюты обеспечивается продолжением сезона дивидендных выплат, а также... читать дальше
.09 июня 2017 года 14:15
Финансовая группа (ФГ) "БКС" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Ros Agro (MOEX: AGRO) с $23 до $17 за штуку, сообщается в обзоре ФГ. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками БКС была подтверждена. Как отмечается в обзоре, депозитарные расписки Ros... читать дальше
.09 июня 2017 года 13:51
"Курс доллара на Московской бирже находится на отметке 57 рублей за одну единицу американской валюты, евро находится на отметке 63 рубля 80 копеек. Мы по-прежнему считаем, что доллар/рубль привлекателен для покупок в диапазоне от 56 до 57 рублей за доллар. Целью для роста в среднесрочной... читать дальше
.09 июня 2017 года 13:40
"В ходе торгов в четверг стоимость золота резко снизилась по отношению к доллару США после заседания по монетарной политике Европейского Центрального банка, итоги которого привели к ослаблению евро. Выступление экс-главы ФБР США Джеймса Коми также не смогло поддержать драгметалл. Таким образом,... читать дальше
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