На следующей неделе котировки Brent будут двигаться в границах коридора $47,6 – 50,1 - Бинбанк

"Упадок настроений на нефтяном рынке продолжается, котировки снижаются до уровня $47,8, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Особенно сильно нефтяных инвесторов напугали данные о запасах топлива в США – по последним данным Минэнерго запасы всех трех видов топлива, включая запасы сырой нефти, продемонстрировали свое увеличение. Участниками рынка была полностью проигнорирована позитивная информации о данных производства нефти в США, которое показало второе за год недельное снижение, а также о данных импорта саудовской нефти в штаты, по которым объемы поставок от средне-восточного экспортера сократились более чем на 55%. На текущий момент мы не видим существенных предпосылок для прекращения тенденции сокращения запасов сырья в США и считаем, что данный прирост запасов, скорее всего, носит единичный характер".

В свою очередь, эксперты Бинбанка продолжают полагать, что нефть сможет сформировать устойчивую базу для своего роста лишь после выхода данных о сокращении мировых запасов сырья, которые станут доступны рынку в начале июля текущего года и, скорее всего, смогут ощутимо улучшить настроения трейдеров. На следующей неделе также появятся оценки мировых запасов энергоносителя на май месяц на основе данных отчета ОПЕК и отчета Международного энергетического агентства (13 и 14 июня соответственно), которые могут просигнализировать участникам рынка о том, что запасы проявляют более существенные признаки сокращения, что, возможно, укрепит веру инвесторов в более эффективную ребалансировку рынка во втором полугодии 2017 года. "Таким образом, на следующей неделе мы не ожидаем существенного роста котировок Brent, нефть может рассчитывать на некоторое восстановление в случае выхода умеренно – позитивных данных о майских объемах мировых запасов сырья, наиболее вероятным видится движение цен в границах коридора $47,6 – 50,1", - прогнозирует А. Покатович.