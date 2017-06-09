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09 июня 2017 года 15:50

Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне небольшого укрепления цен на нефть

Москва. 9 июня. Доллар США слегка повышается, евро понижается на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне небольшого укрепления цен на нефть.

Курс доллара США составил 56,96 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,69 руб./EUR1, опустившись на 11 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) понизилась всего на 2,5 копейки, подешевев до 59,99 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на удлиненные выходные (суббота, воскресенье и вторник) на 1,63 копейки, до 57 руб./$1, и опустил курс евро на 36,36 копейки, до 63,79 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен к бивалютной корзине на дневных торгах пятницы на фоне небольшого повышения цен на нефть, завершающих неделю, тем не менее, резким падением после новости о неожиданном росте запасов в США. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 мск поднялась на 0,1% - до $47,91 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,18% - до $45,72 за баррель. С начала недели оба контракта подешевели примерно на 4%.

Разница в динамике основных валют в паре с рублем объясняется заметным падением курса евро на мировом валютном рынке после заседания ЕЦБ в четверг, по итогам которого стало понятно, что регулятор не намерен приступать к ужесточению политики в более ранние сроки, как того ожидал рынок.

"Пара "доллар-рубль" прилагает все усилия, чтобы не сдать доллару рубеж в 57 руб./$1. Пробой этого уровня, который стал среднесрочным целевым ориентиром для американской валюты, позволит говорить об ослаблении позиций рубля, и в случае дальнейших продаж на рынке нефти этот сигнал только усилится. Не забываем о том, что в следующую среду ФРС США с большой долей вероятности повысит ставку, а это фактор поддержки для доллара", - отмечает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников.

"Доллар медленно, но верно движется к цели - на этой неделе валюта нарушила целостность отметки 57 руб./$1, выше которой не заглядывала с 19 мая. И хотя первая попытка оказалась неудачной, технические предпосылки укрепления теперь выглядят солиднее. Тем более что на рынке нефти по-прежнему царит пессимизм. Brent продается на попытках роста, и это сигнализирует о рисках дальнейшего снижения цен, особенно учитывая продолжающийся наплыв негатива. Рынки еще не оправились от данных Минэнерго, и сегодня котировки, вероятно, будут оставаться под давлением, опасаясь, что данные Baker Hughes отразят очередной рост числа действующих буровых в США", - считает аналитик ГК "ИнстаФорекс" Игорь Ковалев.

"Поддержка для рубля, на наш взгляд, исходит со стороны двух основных факторов: общий позитивный взгляд глобальных инвесторов в отношении валют emerging markets и возможные продажи валюты экспортерами в преддверии сезона дивидендных выплат. Риски вчерашнего дня (в первую очередь, заседание ЕЦБ и, разумеется, выступление бывшего главы ФБР Джеймса Коми перед комитетом по разведке Сената не реализовались), соответственно, позитив в отношении валют emerging markets еще может некоторое время сохраняться", - считает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

"На денежном рынке сохраняется умеренный спрос на ликвидность, а на следующей неделе стартует налоговый период июня. Как показала ситуация с усреднением обязательных резервов в ЦБ РФ, банки скорее склонны краткосрочно занимать на рынке, чем продавать валюту для удовлетворения своих потребностей в ликвидности. Вместе со снижением ключевой ставки ЦБ РФ стоимость такого кредитования снижается, поэтому поддержка рубля со стороны высоких ставок именно для внутренних участников постепенно снижается. Таким образом, внутренние факторы для рубля выглядят блекло на фоне повышенной вероятности возобновления турбулентности внешних рынков", - полагает аналитик банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Владимир Евстифеев.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в пятницу снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 9,27% годовых, ставка на семидневный срок опустилась на 4 б.п. - до 9,31% годовых. Ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев понизились на 1 б.п. каждая - до 9,27%, 9,28% и 9,26% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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