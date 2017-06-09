Торговый диапазон на сегодня составляет 56,65-57,15 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль в пятницу немного снижается к доллару на фоне негативного эффекта от дешевеющей нефти, - отмечают эксперты Уральского банка реконструкции и развития о ситуации на валютном рынке. - Относительная устойчивость российской валюты обеспечивается продолжением сезона дивидендных выплат, а также действиями Центробанка, однако ситуация может измениться после предполагаемого снижения ключевой ставки 16 июня. Нефть сорта Brent торгуется в районе 48,00 долл./барр. На котировки оказывает давление избыток сырья на рынке, который сохраняется, несмотря на политику ОПЕК. Продолжает оставаться в фокусе внимания инвесторов и ситуация на Аравийском полуострове, где Катар фактически оказался в экономической блокаде. Выступление бывшего директора ФБР Джеймса Коми перед сенаторами не принесло громких сенсаций: как выяснилось, никаких реальных обвинений в адрес Дональда Трампа нет. Теперь игроки переключились на события следующей недели: заседание ФРС 13-14 июня и Банка России 16 июня. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 56,65-57,15 руб./долл.".