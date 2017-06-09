В скором времени ожидаем возврата пары XAU/USD к росту - Dukascopy Bank SA

"В ходе торгов в четверг стоимость золота резко снизилась по отношению к доллару США после заседания по монетарной политике Европейского Центрального банка, итоги которого привели к ослаблению евро. Выступление экс-главы ФБР США Джеймса Коми также не смогло поддержать драгметалл. Таким образом, золото потеряло все завоёванные вершины этой недели. Сегодня утром пара XAU/USD торговалась в "красной зоне" около отметки 1273,78 и стремится к сильному локальному уровню поддержки, а именно недельной РР на 1272,26. В скором времени ожидаем возврата пары XAU/USD к росту", - отмечают аналитики Dukascopy Bank SA.