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09 июня 2017 года 11:41

Рынок акций РФ утром "просел" ниже 1870 пунктов по ММВБ вслед за нефтью, откат сглаживается ослаблением рубля

Москва. 9 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу остается под давлением дешевеющей нефти, что подогревает ослабление рубля и сглаживает откат индекса ММВБ - индикатор притормозил в снижении возле 1870 пунктов.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1868,06 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1032,54 пункта (-0,6%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,5%.

Доллар подрос до 57 рублей (+0,08 рубля).

Подешевели рублевые акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -0,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -1,3% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-0,9%).

Выросли бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,1%), "Мосбиржи"(+0,2%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%).

Индексы в США в четверг выросли, Nasdaq обновил рекорд в 38-й раз в 2017 году, поскольку выступление экс-директора ФБР Джеймса Коми на слушаниях в Конгрессе обошлось без сенсационных разоблачений, сообщает MarketWatch.

В Азии в пятницу также преобладал рост индексов, плюсуют Европа (CAC 40, FTSE растут на 0,1-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%) - инвесторы сдержанно отреагировали на важные политические события четверга.

В четверг в Великобритании прошли досрочные выборы, по итогам которых ни одной партии не удалось набрать достаточного количества голосов (322 мандатов) для того, чтобы единолично сформировать правительство. Наибольшее число мест в парламенте получила правящая консервативная партия, на втором месте - партия лейбористов, на третьем и четвертом - Шотландская национальная партия и либерал-демократы.

Нефть в пятницу остается под давлением продавцов и находится на минимумах с начала мая на опасениях, что странам ОПЕК не удастся сократить избыток предложения на рынке.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $47,57 за баррель (-0,6% и -0,4% накануне), июльская цена WTI - $45,39 за баррель (-0,6% и -0,2% в четверг).

Инвесторы опасаются, что добыча в США, которая, по прогнозам Минэнерго страны, достигнет исторического рекорда в 10 млн баррелей в сутки в 2018 году, нивелирует усилия ОПЕК по снижению мировых поставок топлива.

Помимо этого, мировые запасы нефти снижаются гораздо более медленными темпами, чем надеялись участники рынка. В США на минувшей неделе запасы выросли впервые за 9 недель, и это произошло вопреки прогнозам. Также накануне компания Royal Dutch Shell сняла ограничения на экспорт нефти из Нигерии, не осуществлявшийся более года.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов полагает, что перед длинными выходными в РФ инвесторы предпочтут уйти в доллары, чтобы снизить риски по сырьевым валютам. Цена нефти продолжает сползать вниз на опасениях, что статистика по количеству активных буровых установок в США вновь покажет увеличение.

По словам ведущего аналитика компании Amarkets Артема Деева, нефть продолжает отступать, демонстрируя серьезные намерения продавцов затащить актив гораздо ниже текущих значений. Нефть могла бы уже просесть в район $45 за баррель, если бы не снижение добычи в США, смягчившее давление от неожиданного роста запасов. Рост резервов усилил опасения, что продолжающееся сокращение производства Организацией стран-экспортеров нефти и России не позволяет решить проблему перепроизводства, подавляющую цены на нефть более двух лет.

Вечером в 20:00 МСК в пятницу будет опубликован отчет Baker Hughes по числу активных буровых установок в США. Нет сомнений, что количество буровых снова вырастет (21-ю неделю подряд), а значит, на стоимость нефти может быть оказано дополнительное давление.

По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, для индекса ММВБ технической поддержкой остается район 1850-1860 пунктов.

Выступление в Сенате США бывшего главы ФБР Дж.Коми сильного влияния на динамику рынков не оказало. В Великобритании партия консерваторов премьер-министра Терезы Мэй, вопреки ожиданиям, скорее всего, потеряет большинство в парламенте из-за партии лейбористов. Таким образом, ожидается "подвешенный парламент" (абсолютного большинства не будет ни у одной партии).

Индекс ММВБ в настоящее время сжат как пружина, которая готова распрямиться в район 1940 пунктов. Однако если пружина внезапно лопнет, что маловероятно, то индекс ММВБ провалится ниже отметки 1850 пунктов. В этом случае длинные позиции в акциях придется сокращать, считает аналитик.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, из выступления бывшего директора ФБР Дж.Коми перед сенатской комиссией стало понятно, что никаких реальных обвинений в адрес президента США Дональда Трампа нет. Дж.Коми постоянно ссылался на закрытость информации по вмешательству России в выборный процесс 2016 года, однако признал, что никакого влияния на подсчет голосов не было.

Дж.Коми также признал нормальным, когда политики ведут диалог с представителями других государств. В итоге чисто американский фильм в стиле судебного разбирательства был вполне позитивно принят рынком, так как у инвесторов вновь появляются надежды на то, что реформы Д.Трампа будут осуществлены.

В Великобритании не обошлось без сюрпризов - консерваторы, похоже, теряют большинство мест в британском парламенте и будут вынуждены создать коалицию, но это не исключает возможности еще одних внеочередных выборов в обозримом будущем.

Нефть дешевеет, игнорируя развитие ситуации вокруг Катара: блокада продолжается, в четверг СПГ танкер компании Shell не смог войти в порт эмирата. В Ливии месторождение Шарара восстановило работу. Reuters также сообщает, что в Малаккском и Сингапурском проливах находится около 25 супертанкеров с непроданной нефтью (столько же было в апреле).

Для российского рынка данное событие не является существенным риском, но общая обеспокоенность европейских инвесторов может сказаться и на отечественных активах. Выступление бывшего директора ФБР Дж.Коми без сюрпризов, напротив, имеет положительное влияние. Тем не менее, начало дня на российском рынке может оказаться негативным, так как нефть торгуется ниже $48 за баррель, что явно не внушает оптимизма, а впереди еще и трехдневные выходные. Из внутренних рисков стоит отметить, что решение по иску "Транснефти" к Сбербанку может иметь негативные последствия, поскольку с аналогичными требованиями к банкам могут обратиться и другие компании, считает А.Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу просели акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (-2,2%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-1,5%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1%).

Подорожали бумаги "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+3,2% и +3,6% "префы"), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+1,5%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+1,2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 3,468 млрд рублей (из них 0,934 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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