Пока цена на нефть видится в диапазоне $47-49 - "Нордеа Банк"

"Цена на нефть Brent на утро была $47,82. Текущая макростатистика из Китая и внешнеполитические факторы не оказали значительного влияния на ценовую динамику рынка нефти. По большому счету, фундаментальные факторы рынка остаются прежними. Сегодня выходит статистика по изменению числа буровых установок в США, что может в ближайшей перспективе повлиять на цену нефти. Пока цена на нефть видится в диапазоне $47-49", - указывает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.