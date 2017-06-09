Рубль в течение дня может упасть еще на 7-10 копеек - РосЕвроБанк

"Хотя рубль накануне попытался отыграть потери, в пятницу курс незначительно снижается на фоне все еще дешевеющей нефти, которая уже упала до $47,7 за баррель Brent. Рубль торгуется в районе 57 за доллар, и, судя по всему, реакция возможна только в связи с событиями в Великобритании, где прошли выборы. Но она будет ограниченной, так как серьезного влияния фунт на общий курс рубля не оказывает. Поскольку все основные события недели прошли, рынок должен быть относительно спокойным, но перед выходными трейдеры могут фиксировать позиции, поэтому рубль в течение дня может упасть еще на 7-10 коп. Рост возможен только в случае уверенного восстановления цен на нефть, но это сейчас просто невероятный сценарий", - полагает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.