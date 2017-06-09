Потенциальные покупки "американца" по всему спектру рынка способны подорвать силы рубля - InstaForex

"Доллар медленно, но верно движется к цели – валюта нарушила целостность отметки 57 рублей, выше которой "не заглядывала" с 19 мая. И хотя первая попытка оказалась неудачной, технические предпосылки укрепления теперь выглядят солиднее. Тем более, что на рынке нефти по-прежнему царит пессимизм. Ближайшей целью Brent является отметка $48 за баррель. Если в краткосрочной перспективе цена не найдет в себе силы для ее пробоя, доллар возобновит движение в направлении уровня 57 рублей и выше. В пользу негативного для рубля сценария также может сыграть потенциальное укрепление доллара, который переключает внимание на предстоящее заседание ФРС, заявленное на следующую среду. Рынок ждет повышения ставки, и потенциальные покупки "американца" по всему спектру рынка способны подорвать силы рубля", – отмечает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.