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Главная / Мнения аналитиков / Потенциальные покупки "американца" по всему спектру рынка способны подорвать силы рубля - InstaForex
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09 июня 2017 года 10:53
Потенциальные покупки "американца" по всему спектру рынка способны подорвать силы рубля - InstaForex
"Доллар медленно, но верно движется к цели – валюта нарушила целостность отметки 57 рублей, выше которой "не заглядывала" с 19 мая. И хотя первая попытка оказалась неудачной, технические предпосылки укрепления теперь выглядят солиднее. Тем более, что на рынке нефти по-прежнему царит пессимизм. Ближайшей целью Brent является отметка $48 за баррель. Если в краткосрочной перспективе цена не найдет в себе силы для ее пробоя, доллар возобновит движение в направлении уровня 57 рублей и выше. В пользу негативного для рубля сценария также может сыграть потенциальное укрепление доллара, который переключает внимание на предстоящее заседание ФРС, заявленное на следующую среду. Рынок ждет повышения ставки, и потенциальные покупки "американца" по всему спектру рынка способны подорвать силы рубля", – отмечает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.
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09 июня 2017 года 13:51
"Курс доллара на Московской бирже находится на отметке 57 рублей за одну единицу американской валюты, евро находится на отметке 63 рубля 80 копеек. Мы по-прежнему считаем, что доллар/рубль привлекателен для покупок в диапазоне от 56 до 57 рублей за доллар. Целью для роста в среднесрочной... читать дальше
.09 июня 2017 года 13:40
"В ходе торгов в четверг стоимость золота резко снизилась по отношению к доллару США после заседания по монетарной политике Европейского Центрального банка, итоги которого привели к ослаблению евро. Выступление экс-главы ФБР США Джеймса Коми также не смогло поддержать драгметалл. Таким образом,... читать дальше
.09 июня 2017 года 13:08
"Цена на нефть Brent на утро была $47,82. Текущая макростатистика из Китая и внешнеполитические факторы не оказали значительного влияния на ценовую динамику рынка нефти. По большому счету, фундаментальные факторы рынка остаются прежними. Сегодня выходит статистика по изменению числа буровых... читать дальше
.09 июня 2017 года 12:51
Внутренние факторы для рубля выглядят блекло на фоне повышенной вероятности возобновления турбулентности внешних рынков - Банк "Зенит"
"Рубль вновь отвязан от динамики нефтяных котировок, при этом основания для этого не выглядят надежными. На денежном рынке сохраняется умеренный спрос на ликвидность, а на следующей неделе стартует налоговый период июня. Как показала ситуация с усреднением обязательных резервов в ЦБ РФ, банки... читать дальше
.09 июня 2017 года 12:28
"Цены на нефть продолжают пребывать на минимальных уровнях за последний месяц по мере того, как негативный новостной фон, сформировавшийся после выхода данных по запасам из США, продолжает довлеть на участников рынка. Тем не менее, надо принимать во внимание и тот факт, что динамика запасов -... читать дальше
.09 июня 2017 года 12:02
овокупный чистый приток денежных средств в фонды, инвестирующие в акции РФ, за неделю с 1 по 7 июня 2017 года составил $10,2 млн, по данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). Как сообщается в обзоре Sberbank Investment Research, незначительный приток капитала в фонды, инвестирующие в акции... читать дальше
.09 июня 2017 года 11:41
Рынок акций РФ утром "просел" ниже 1870 пунктов по ММВБ вслед за нефтью, откат сглаживается ослаблением рубля
Москва. 9 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу остается под давлением дешевеющей нефти, что подогревает ослабление рубля и сглаживает откат индекса ММВБ - индикатор притормозил в снижении возле 1870 пунктов. читать дальше
.09 июня 2017 года 11:37
"Падение нефтяных цен сейчас уже учтено в стоимости рубля, но если оно продолжится, то, конечно, рубль усилит ослабление. Если нефть подешевеет ниже $47 за баррель Brent, для рубля это будет означать диапазон 61-63 к доллару. Именно там ожидается консолидация российской валюты. В целом эти уровни... читать дальше
.09 июня 2017 года 11:08
"Хотя рубль накануне попытался отыграть потери, в пятницу курс незначительно снижается на фоне все еще дешевеющей нефти, которая уже упала до $47,7 за баррель Brent. Рубль торгуется в районе 57 за доллар, и, судя по всему, реакция возможна только в связи с событиями в Великобритании, где прошли... читать дальше
.09 июня 2017 года 10:37
Нефть продолжает оставаться под давлением, однако критические уровни ($47,2–47/баррель), открывающие путь к уровням ноября 2016 года, пока не пройдены. Данное снижение считаем неоправданным, с фундаментальной точки зрения, на рынке нефти во втором квартале складывается баланс, данные по Китаю по... читать дальше
.09 июня 2017 года 10:24
"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций банка "Санкт-Петербург" до "покупать" в связи с падением котировок
"ВТБ Капитал" повысил рекомендацию для акций банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками "ВТБ Капитала", осталась без изменения и составляет 70 рублей за штуку. По данным... читать дальше
.09 июня 2017 года 10:21
Москва. 9 июня. Доллар США и евро растут при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне падения нефтяных котировок. читать дальше
.09 июня 2017 года 10:12
В краткосрочной перспективе Brent, по всей видимости, будет оставаться под "гнетом" продавцов - eToro
"Котировки нефти сорта Brent попытались вернуться к росту, но снова потерпели неудачу. "Коснувшись" уровня 48,58, актив вернулся под отметку, обновив месячные минимумы на подходе к отметке 47,50. С технической точки зрения, утрата этой зоны поставит под угрозу целостность следующей психологической... читать дальше
.09 июня 2017 года 09:57
"К 8:30 мск консерваторы в Великобритании потеряли большинство, получив менее 326 мест в парламенте. Для российского рынка акций данное событие не является существенным риском, но общая обеспокоенность европейских инвесторов может сказаться и на отечественных активах. Выступление бывшего директора... читать дальше
.09 июня 2017 года 09:52
"Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился нейтральный внешний фон. Рынок энергоносителей сохранил позиции, соответствующие уровню вчерашнего закрытия российского фондового рынка, к 9:00 мск нефть марки Brent торговалась в районе $47,9 за баррель. Вчера по итогам торгов в США... читать дальше
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