Рассчитываем, что на следующей неделе нефть восстановится к $50/баррель - Промсвязьбанк

"Нефть продолжает оставаться под давлением, однако критические уровни ($47,2–47/баррель), открывающие путь к уровням ноября 2016 года, пока не пройдены. Данное снижение считаем неоправданным, с фундаментальной точки зрения, на рынке нефти во втором квартале складывается баланс, данные по Китаю по импорту и подразумеваемому спросу, вышедшие вчера, это подтверждают. Страхи относительно роста добычи в США и эффективности соглашения ОПЕК+ считаем необоснованными. Рассчитываем все же на то, что нефть сегодня удержится на текущих уровнях, а на следующей неделе восстановится к $50/баррель", – указывает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.