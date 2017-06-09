Рубль опускается к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть

Москва. 9 июня. Доллар США и евро растут при открытии торгов на "Московской бирже" в пятницу; рубль снижается к бивалютной корзине на фоне падения нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 56,98-57,05 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,02 руб./$1 (+10,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 63,81 руб./EUR1 (+7,5 копейки), стоимость бивалютной корзины поднялась на 5,9 копейки по отношению к уровню закрытия четверга, до 60,08 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,4 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 33,88 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного понижается к доллару и евро при открытии торгов на фоне умеренного снижения котировок "черного золота" после падения накануне до минимального уровня с начала мая на опасениях, что странам ОПЕК не удастся сократить избыток предложения на рынке. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск опустилась на 0,36% - до $47,69 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,35% - до $45,48 за баррель.