В краткосрочной перспективе Brent, по всей видимости, будет оставаться под "гнетом" продавцов - eToro

"Котировки нефти сорта Brent попытались вернуться к росту, но снова потерпели неудачу. "Коснувшись" уровня 48,58, актив вернулся под отметку, обновив месячные минимумы на подходе к отметке 47,50. С технической точки зрения, утрата этой зоны поставит под угрозу целостность следующей психологической поддержки в лице уровня 47. В краткосрочной перспективе Brent, по всей видимости, будет оставаться под "гнетом" продавцов. В преддверии публикации еженедельных данных нефтесервисной компании Baker Hughes по числу буровых актив вряд ли будет пользоваться спросом, поскольку велики риски того, что мы в очередной раз увидим подтверждение непрекращающегося роста буровой активности в сланцевой отрасли США. Сейчас цены уязвимы, и любой новый "внешний раздражитель" способен ускорить падение нефти. И сегодняшний релиз Baker Hughes, который уже не оказывает заметного влияния на поведение котировок, способен послужить тем самым триггером новой волны продаж Brent. Дополнительный фактор риска для Brent представляет собой улучшение настроя доллара, который в последние дни чувствует себя более уверенно и может продолжить укрепление на ожиданиях повышения ставки ФРС США на следующей неделе", - комментирует ситуацию региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас.