Начало дня на российском рынке акций может оказаться негативным - "Открытие Брокер"

"К 8:30 мск консерваторы в Великобритании потеряли большинство, получив менее 326 мест в парламенте. Для российского рынка акций данное событие не является существенным риском, но общая обеспокоенность европейских инвесторов может сказаться и на отечественных активах. Выступление бывшего директора ФБР Джеймса Коми без сюрпризов, напротив, имеет положительное влияние. Тем не менее, начало дня на российском рынке может оказаться негативным, так как нефть торгуется ниже $48 за баррель, что явно не внушает оптимизма, а впереди ещё и трёхдневные выходные. Из внутренних рисков стоит отметить, что решение по иску "Транснефти" к "Сбербанку" может иметь негативные последствия, поскольку с аналогичными требованиями к банкам могут обратиться и другие компании", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.