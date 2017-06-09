На рынке рублевых корпоративных бондов в пятницу не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 9 июня. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, поскольку выступление экс-директора ФБР Джеймса Коми на слушаниях в Конгрессе обошлось без сенсационных разоблачений. Значение Nasdaq Composite обновило исторический максимум в 38-й раз с начала текущего года. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 10 тыс. и составило 245 тыс., сообщило министерство труда США. Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали снижения показателя на 8 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели - до 240 тыс. Кроме того, в четверг завершилось заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение сохранить текущую денежно-кредитную политику.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно повышаются в пятницу, инвесторы сдержанно отреагировали на важные политические события четверга. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,1%, ранее в ходе сессии индикатор достигал максимума за два года. Японский индекс Nikkei 225 повысился на 0,52%. Гонконгский Hang Seng потерял 0,4%. Тем не менее, рынок акций Гонконга завершает ростом пятую неделю подряд впервые с марта 2016 года. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился менее чем на 0,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%, индийский BSE Sensex 30 потерял 0,2%.

В четверг в Великобритании прошли досрочные выборы, по итогам которых ни одной партии не удалось набрать достаточного количества голосов для того, чтобы единолично сформировать правительство. Наибольшее число мест в парламенте получила правящая консервативная партия, на втором месте - партия лейбористов, на третьем и четвертом - Шотландская национальная партия и либерал-демократы.

В пятницу стало известно, что потребительские цены в Китае в мае увеличились на 1,5% в годовом выражении после повышения на 1,2% в апреле. Показатель совпал с ожиданиями рынка. Тем временем темпы роста цен производителей замедлились по итогам третьего месяца подряд и составили 5,5% против 6,4% в апреле. Аналитики прогнозировали повышение цен на 5,6%.

В свою очередь нефть основных марок продолжает дешеветь утром в пятницу после снижения накануне до минимального уровня с начала мая на опасениях, что странам ОПЕК не удастся сократить избыток предложения на рынке. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:31 мск опустилась на 0,19% - до $47,77 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,2% - до $45,55 за баррель. В четверг цена Brent снизилась на 0,42% - до $47,86 за баррель, WTI - на 0,17% - до $45,64 за баррель.

Инвесторы опасаются, что добыча в США, которая, по прогнозам Минэнерго страны, достигнет исторического рекорда в 10 млн баррелей в сутки в 2018 году, нивелирует усилия ОПЕК по снижению мировых поставок топлива. Помимо этого, мировые запасы нефти снижаются гораздо более медленными темпами, чем надеялись участники рынка. В США на минувшей неделе запасы выросли впервые за 9 недель, и это произошло вопреки прогнозам.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг немного подросла по отношению к предыдущему торговому дню, но все равно осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,132 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,214 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 8 июня не изменился по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,61 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,02%, поднявшись до 512,61 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Башнефть-07" (+0,37%), "РЖД-28" (+0,36%) и "Металлоинвест БО-02" (+0,3%), а в лидерах снижения - "Автодор-001Р-01" (-1,2%), "Бинбанк БО-07" (-0,74%) и "Роснефть-05" (-0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Балтийский лизинг" полностью разместило трехлетние биржевые облигации серии БО-П01 объемом 4 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 11,35% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа. По выпуску предусмотрена выплата ежеквартальных купонов и амортизационная структура погашения: в даты выплат 7-11-го купонов погашается по 16,5% от номинала, в дату выплаты 12-го купона - 17,5% от номинала.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) установило ставку 1-го купона трехлетних биржевых облигаций серии БО-П05 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,2% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Общий объем спроса на облигации в 5 раз превысил объем размещения, составив более 50 млрд рублей. Техническое размещение бумаг запланировано на 16 июня.

ПАО "Синергия" (MOEX: SYNG) установило ставку 1-го купона пятилетних облигаций серии БО-П01 объемом 5 млрд рублей в размере 9,5% годовых. Ставка 2-10-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 25% от номинала погашается в даты выплаты 6-го и 8-го купонов, еще 50% от номинала - в дату выплаты 10-го купона. Техническое размещение выпуска запланировано на 13 июня. Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций объемом до 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут выпускаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

ООО "Каркаде" установило ставку 1-го купона трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 2,5 млрд рублей в размере 13,5% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрены квартальные купоны и амортизационная структура погашения: в даты выплаты 1-11-го купонов погашается по 8,3% от номинала. В дату выплаты 12-го купона - 8,7% от номинала. Техническое размещение бумаг запланировано на 14 июня.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-13 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,65% годовых. Данный ориентир соответствует доходности к погашению в размере 8,84% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение 3-летних бумаг запланировано на 14 июня.

ООО "КТЖ Финанс" (SPV компания "Казахстанских железных дорог" ("Казахстан темир жолы", КТЖ)) установило финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций 1-й серии объемом 15 млрд рублей на уровне 8,75% годовых. Данному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,94% годовых. Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов. Техническое размещение запланировано на 13 июня.

Бинбанк (MOEX: MDMB) 13 июня с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на трехлетние биржевые облигации серии БО-П03 на 3 млрд рублей. Размещать облигации планируется по открытой подписке в рамках бессрочной программы биржевых облигаций объемом до 200 млрд рублей. В предыдущий раз Бинбанк размещал облигации в апреле, выпустив бонды серии БО-П02 объемом 3 млрд рублей.

ООО "ПСН Проперти Менеджмент" утвердило условия размещения 10-летних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 15 млрд рублей. Облигации будут размещаться по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций компании объемом до 40 млрд рублей. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 9-го купона облигаций серии БО-09 и 7-го купона облигаций серии БО-19 в размере 5,1% годовых. РЖД разместили 9-й выпуск биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей и сроком обращения 15 лет в июне 2013 года. 30-летние облигации серии БО-19 на 25 млрд рублей компания разместила в июне 2014 года. Ставки 2-30-го купонов обеих серий зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых.

Совкомбанк установил ставку 9-го купона облигаций 2-й серии в размере 9% годовых (45,12 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Банк в июне 2013 года разместил 2-й выпуск бондов на 2 млрд рублей. Бонды имеют 12 полугодовых купонов. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 11,25% годовых, 3-го купона - 11,6% годовых, 4-го купона - 13,4% годовых, 5-го купона - 11% годовых, 6-го купона - 12,5% годовых, 7-го купона - 11,5% годовых, 8-го купона - 11% годовых. По бумагам 23 июня предстоит оферта.

Россельхозбанк (РСХБ) в рамках оферты приобрел 2 млн 849,609 тыс. облигаций 7-й серии по цене 100% от номинала. Размер выплат с учетом НКД составил 2 млрд 850 млн 976 тыс. 812,32 рубля. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 56,99% бондов данной серии. Облигации 7-й серии были размещены в июне 2008 года на 5 млрд рублей. Срок обращения займа составляет 10 лет. Бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов. Ставка текущего 19-го купона - 8,7% годовых. Дата погашения займа - 5 июня 2018 года.

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР, Екатеринбург) в рамках исполнения оферты приобрел 2 млн 213,407 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, эмитент выкупил 73,78% выпуска. Банк разместил 7-летние облигации серии БО-05 в апреле 2013 года. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны, предусмотрена оферта с исполнением 18 октября 2017 года.

Банк "ДельтаКредит", один из российских дочерних банков французской банковской группы Societe Generale, принял решение 29 июня приобрести облигации серии БО-01 по цене 100% от номинальной стоимости. Банк обязуется выкупить до 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Бумаги должны быть предъявлены к выкупу в период с 21 по 27 июня. Банк разместил 10-летние облигации БО-01 объемом 3 млрд рублей в июне 2014 года. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-10-го купонов была установлена в размере 10,55% годовых. Предусмотрена оферта с исполнением 7 июня 2019 года.