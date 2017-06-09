Ожидаем "бокового" движения в российских акциях в начале дня - ИК "ФИНАМ"

"Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился нейтральный внешний фон. Рынок энергоносителей сохранил позиции, соответствующие уровню вчерашнего закрытия российского фондового рынка, к 9:00 мск нефть марки Brent торговалась в районе $47,9 за баррель. Вчера по итогам торгов в США индексы Dow Jones и S&P 500 показали символический рост, не превысивший 0,05%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в пределах 0,1%. Торги в Азии проходят на положительной территории, в результате чего японский Nikkei 225 и китайский Shanghai Composite подтянулись на 0,4% и 0,03% соответственно. В сложившихся условиях мы ожидаем "бокового" движения в российских акциях в начале дня. При этом с открытием европейских рынков ситуация вряд ли претерпит существенные изменения", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.