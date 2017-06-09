Ожидаем сохранения рублем своих позиций - ИК "ФИНАМ"

"На валютной секции Московской биржи мы ожидаем сохранения рублем своих позиций, чему будет способствовать консолидация в ценах на нефть. Однако ближе к закрытию мы не исключаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам, чему будет способствовать динамика рынка энергоносителей и повышенное предложение валюты со стороны экспортеров", - указывает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.