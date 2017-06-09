Утренние прогнозы: активность фондовых инвесторов по-прежнему останется невысокой

По мнению аналитиков, в последний рабочий день недели на российском рынке акций активность по-прежнему будет невысокой. Индексы продолжат колебания у текущих уровней.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1875 пунктов по индексу ММВБ, предполагая увидеть продолжение колебаний этого фондового индекса вблизи текущих уровней. Активность инвесторов, ожидающих заявлений и решений по денежно-кредитной политики от ФРС США, Банка Англии, Банка Японии и Банка России по итогам заседаний, которые пройдут на следующей неделе, пока остается невысокой".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Пятница откроется сдержанным снижением котировок. Хотя рост в ходе минувших торгов дает некоторую надежду покупателям, коренного изменения ситуация еще не произошло. Российский рынок по-прежнему остается слабым. Колебания в границах 1850-1900 пунктов больше выступают на стороне продавцов, возможно, представляя собой паузу на пути к более низким уровням. Мы рекомендуем возобновление покупок в случае возвращения выше 1920 или по факту снижения к 1800-1850 пунктам по индексу ММВБ".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Сегодня возможно некоторое затишье на фондовом рынке. Предварительные итоги парламентских выборов в Великобритании говорят об усилении политической неопределенности и возможности осложнения процесса выхода страны из состава ЕС (по текущим оценкам, ни одна из партий не набирает более 50% мест в парламенте), что может негативно сказаться на активности инвесторов в целом. Динамика цен на нефть также остается скорее неблагоприятной для российских компаний-экспортеров".

"Промсвязьбанк": "Сегодня к открытию торгов сформировался слабо негативный внешний фон. Мы полагаем, что открытие сессии может пройти вблизи отметки 1870 ММВБ, а в течение дня вероятны колебания вблизи 1855-1880 пунктов. Поддержать рынок сегодня может ликвидация "шортов" по акциям, уходящим на отсечку – сегодня последний день покупки акций с дивидендами по "Сбербанку", "НЛМК", "Фосагро", "Мосэнерго".

ИК "ФИНАМ" (Богдан Зварич): "Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился нейтральный внешний фон. Мы ожидаем "бокового" движения в российских акциях в начале дня. При этом с открытием европейских рынков ситуация вряд ли претерпит существенные изменения".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "К 8:30 мск консерваторы в Великобритании потеряли большинство, получив менее 326 мест в парламенте. Для российского рынка акций данное событие не является существенным риском, но общая обеспокоенность европейских инвесторов может сказаться и на отечественных активах. Выступление бывшего директора ФБР Джеймса Коми без сюрпризов, напротив, имеет положительное влияние. Тем не менее, начало дня на российском рынке может оказаться негативным, так как нефть торгуется ниже $48 за баррель, что явно не внушает оптимизма, а впереди ещё и трёхдневные выходные".