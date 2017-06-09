Nasdaq обновил рекорд в 38-й раз в 2017 году

Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно повышаются в пятницу. Нефть основных марок слабо меняется в цене утром в пятницу.

Американские фондовые индексы увеличились по итогам торгов в четверг, поскольку выступление экс-директора ФБР Джеймса Коми на слушаниях в Конгрессе обошлось без сенсационных разоблачений, сообщает MarketWatch.

Значение Nasdaq Composite обновило исторический максимум в 38-й раз с начала текущего года. Это самый высокий показатель с 1999 года, по данным WSJ Market Data Group.

"Из реакции рынка видно, что показания Коми скорее шумиха, чем что-то конкретное", - полагает главный аналитик по экономике Capitol Securities Management Inc. Кент Энгельке.

Кроме того, в четверг завершилось заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение сохранить текущую денежно-кредитную политику. При этом руководство банка снизило прогноз инфляции в еврозоне на 2017 год до 1,5% с 1,7%, на следующий год - до 1,3% с 1,6%, на 2019 год - до 1,6% с 1,7%, что главным образом связано с ценами на энергоносители. В то же время оценка подъема ВВП в регионе на текущий год была улучшена до 1,9% с ожидавшихся в марте 1,8%, на 2018 год - до 1,8% с 1,7%, на 2019 год - до 1,7% с 1,6%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 10 тыс. и составило 245 тыс., сообщило министерство труда США. Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали снижения показателя на 8 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели - до 240 тыс.

Цена акций Yahoo! Inc. подскочила на минувших торгах на 10,2% на слухах о том, что после объединения этой интернет-компании с AOL купившая их Verizon Communications Inc. уволит около 1 тыс. сотрудников. Verizon по данным источников планирует завершить сделку по приобретению Yahoo в июне.

Рыночная стоимость Alibaba Group Holdings Ltd. взлетела на 13,3%. Китайский интернет-гигант заявил, что ожидает увеличения выручки на 45-49% в текущем финансовом году, завершающемся в марте 2018 года.

Котировки бумаг Advanced Micro Devices Inc. выросли на 4,2% на фоне позитивных новостей в последние дни относительно состояния рынка чипов.

Капитализация Nordstrom Inc. поднялась на 10,3% на новости о том, что ритейлер может стать частной компанией.

Среди 30 компаний, входящих в расчет Dow Jones Industrial Average, наиболее существенно в четверг подорожали акции Caterpillar Inc. (на 1,45%) и Goldman Sachs Group Inc. (на 1,4%).

В то же время акции Dell Technologies Inc. подешевели на 0,15%. Компания за квартал, завершившийся 5 мая, увеличила выручку на 46%, но зафиксировала убыток из-за высоких расходов.

Кроме того, курс ценных бумаг Apple Inc. снизился на 0,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг увеличился на 8,84 пункта (0,04%) - до 21182,53 пункта.

Standard & Poor's 500 по итогам торгов поднялся на 0,65 пункта (0,03%), составив 2433,79 пункта.

Значение Nasdaq Composite за день выросло на 24,38 пунктов (0,39%) - до 6321,76 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона умеренно повышаются в пятницу, инвесторы сдержанно отреагировали на важные политические события четверга.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific вырос на 0,1%, ранее в ходе сессии индикатор достигал максимума за два года.

Японский индекс Nikkei 225 повысился в ходе торгов на 0,5%, более широкий Topix - на 0,1%.

Гонконгский Hang Seng потерял 0,4%. Тем не менее, рынок акций Гонконга завершает ростом пятую неделю подряд впервые с марта 2016 года. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 увеличился менее чем на 0,1%, южнокорейский KOSPI - на 0,8%, индийский BSE Sensex 30 потерял 0,2%.

В четверг в Великобритании прошли досрочные выборы, по итогам которых ни одной партии не удалось набрать достаточного количества голосов для того, чтобы единолично сформировать правительство. Наибольшее число мест в парламенте получила правящая консервативная партия, на втором месте - партия лейбористов, на третьем и четвертом - Шотландская национальная партия и либерал-демократы.

Кроме того, накануне экс-директор ФБР Джеймс Коми выступил на слушаниях в Конгрессе США, и эти слушания обошлись без сенсационных разоблачений, что несколько успокоило азиатских инвесторов, которые переключили свое внимание с глобальных новостей на региональные.

Так, в пятницу стало известно, что потребительские цены в Китае в мае увеличились на 1,5% в годовом выражении после повышения на 1,2% в апреле. Показатель совпал с ожиданиями рынка.

Тем временем темпы роста цен производителей замедлились по итогам третьего месяца подряд и составили 5,5% против 6,4% в апреле. Аналитики прогнозировали повышение цен на 5,6%.

Продолжают расти акции гонконгских девелоперов, бумаги New World Development подорожали на 0,2% в пятницу и на 4,9% с начала недели. Как сообщалось, в апреле цены на дома в городе-государстве выросли по сравнению с пиком 1997 года на 89%.

Цена бумаг китайских операторов казино Galaxy Entertainment Group и Sands China опускается примерно на 1%, но завершает неделю ростом на 3,3% и 2,4% соответственно на данных, что выручка от казино в Макао в мае подскочила на 24%, до 22,7 млрд патак ($2,8 млрд).

Капитализация ювелирной фирмы Chow Tai Fook Jewellery Group выросла на 6,4% на фоне сильной отчетности.

Стоимость акций японской Softbank Corp. подскочила на 7,4%. Компания достигла соглашения о покупке производителя робототехники Boston Dynamic у Alphabet.

Нефть основных марок слабо меняется в цене утром в пятницу после снижения накануне до минимального уровня с начала мая на опасениях, что странам ОПЕК не удастся сократить избыток предложения на рынке.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 мск поднялась на $0,02 (0,04%) - до $47,88 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,02 (0,04%) - до $45,66 за баррель.

В четверг цена Brent снизилась на $0,2 (0,42%) - до $47,86 за баррель, WTI - на $0,08 (0,17%) - до $45,64 за баррель. С начала недели оба контракта подешевели более чем на 4%.

Инвесторы опасаются, что добыча в США, которая, по прогнозам Минэнерго страны, достигнет исторического рекорда в 10 млн баррелей в сутки в 2018 году, нивелирует усилия ОПЕК по снижению мировых поставок топлива.

Помимо этого, мировые запасы нефти снижаются гораздо более медленными темпами, чем надеялись участники рынка. В США на минувшей неделе запасы выросли впервые за 9 недель, и это произошло вопреки прогнозам.

Также накануне компания Royal Dutch Shell сняла ограничения на экспорт нефти из Нигерии, не осуществлявшийся более года.

"Поставки топлива продолжают увеличиваться, а запасы находятся на довольно высоком уровне и не демонстрируют признаков снижения, - говорит аналитик ANZ Banking Group Дэниэл Хайнс. - На данный момент нет никаких явных позитивных факторов для нефтяных котировок".