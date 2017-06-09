На фондовом рынке возможно затишье - ИФ "Олма"

Сегодня возможно некоторое затишье на фондовом рынке, считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев. Предварительные итоги парламентских выборов в Великобритании говорят об усилении политической неопределенности и возможности осложнения процесса выхода страны из состава ЕС (по текущим оценкам, ни одна из партий не набирает более 50% мест в парламенте), что может негативно сказаться на активности инвесторов в целом. Динамика цен на нефть также остается скорее неблагоприятной для российских компаний-экспортеров. На валютном рынке наиболее заметное движение – это ослабление британского фунта из-за итогов выборов, в то время как по паре доллар-рубль более вероятным сценарием выглядит продолжение консолидации.