На стоимость нефти может быть оказано дополнительное давление - AMarkets

"Котировки нефти продолжают отступать, демонстрируя серьезные намерения продавцов "затащить" актив гораздо ниже текущих значений. Цены на нефть уже могли просесть в район $45 за баррель, если бы не снижение добычи нефти в США, смягчившее давление от неожиданного роста запасов. В опубликованном в среду докладе EIA показано, что добыча нефти в США в 48 штатах снизилась на 20 000 баррелей до 8,815 млн баррелей в день в первый раз в этом году. Общий объем производства также снизился на 24 000 баррелей в день до 9,318 миллиона. Запасы нефти при этом выросли на 3,3М баррелей - первый недельный рост за девять недель, увеличились и запасы бензина. Стоит отметить, что рост запасов только усилил опасения, что продолжающееся сокращение производства Организацией стран-экспортеров нефти и России не позволяет решить проблему перепроизводства, подавляющую цены на нефть более двух лет. Другими словами, сохранение высоких темпов роста производства нефти в США остается основной трудностью, с которой сталкиваются страны ближневосточного картеля. Сегодня в 20:00 мск будет опубликован отчет от Baker Hughes по числу сланцевых терминалов в США. Нет сомнений, что количество буровых снова вырастет, уже 21-ую неделю подряд, а значит, на стоимость нефти может быть оказано дополнительное давление", - отмечает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.