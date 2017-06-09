Торги начнутся вблизи 1875 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent удерживаются чуть ниже отметки в $48 за баррель на фоне сообщений о росте добычи "черного золота" в Нигерии и ожиданий продолжения увеличения буровой активности в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1875 пунктов по индексу ММВБ, предполагая увидеть продолжение колебаний этого фондового индекса вблизи текущих уровней. Активность инвесторов, ожидающих заявлений и решений по денежно-кредитной политики от ФРС США, Банка Англии, Банка Японии и Банка России по итогам заседаний, которые пройдут на следующей неделе, пока остается невысокой", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.