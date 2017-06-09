Пятница откроется сдержанным снижением котировок акций - Инвестиционная палата

"Пятница откроется сдержанным снижением котировок. Хотя рост в ходе минувших торгов дает некоторую надежду покупателям, коренного изменения ситуация еще не произошло. Российский рынок по-прежнему остается слабым. Колебания в границах 1850-1900 пунктов больше выступают на стороне продавцов, возможно, представляя собой паузу на пути к более низким уровням. Мы рекомендуем возобновление покупок в случае возвращения выше 1920 или по факту снижения к 1800-1850 пунктам по индексу ММВБ", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.