"Пружина" индекса ММВБ готова распрямиться в район 1940 пунктов - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Вчера наш рынок показал позитивную динамику – техническая поддержка в районе 1850-1860 пунктов по индексу ММВБ актуальности не потеряла. Главными событиями четверга для инвесторов были выступление бывшего директора ФБР Джеймса Коми перед Конгрессом в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США, заседание ЕЦБ и выборы в Великобритании. Индекса ММВБ сейчас сжат как пружина. "Пружина" готова распрямиться в район 1940 пунктов. Если же "пружина" лопнет внезапно (маловероятный сценарий), и индекс ММВБ провалится ниже отметки 1850 пунктов, "длинные позиции" придется сокращать", - обращает внимание заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.