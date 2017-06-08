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08 июня 2017 года 19:50

Рубль повышается к доллару и евро в четверг вечером на фоне стабилизации нефти

Москва. 8 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль повышается к бивалютной корзине на фоне стабилизации нефти.

Курс доллара США составил 56,83 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 25 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,75 руб./EUR1, опустившись на 59 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 40,3 копейки, подешевев до 59,95 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на вечерних торгах четверга на фоне стабилизации нефти после сильного падения накануне. Котировки августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК повысились на 0,1% - до $48,11 за баррель. Цена фьючерсных контрактов на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,33% - до $45,87 за баррель. Brent и WTI подешевели 7 июня более чем на 4% и 5% соответственно на данных о том, что запасы нефти в США на минувшей неделе подскочили на 3,3 млн баррелей. Рост был зафиксирован впервые за 9 недель, эксперты ожидали снижения на 3,5 млн баррелей.

Поддержку рублю оказывает консолидация рублевой ликвидации крупными компаниями и банками для осуществления в ближайшие пару месяцев дивидендных выплат, операций carry trade, а также отсутствие явных обвинений в адрес России на слушаниях в Сенате по вопросу возможного вмешательства президента Дональда Трампа в расследование ФБР относительно своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления операций на денежных рынках Русского международного банка Владислав Рыкин, торги четверга на внутреннем валютном рынке проходят в спокойном режиме, несмотря на повышенную волатильность на международных площадках. "Евро в паре с долларом упал после решения ЕЦБ не менять ставки, на рынке нефти также наблюдались интересные события, а именно падение в моменте котировок Brent ниже $48 за баррель, однако реакции рубля на это почти не было. Пара "доллар-рубль" очень вяло отреагировала как на падение нефти, так и на снижение в паре "евро-доллар", и несмотря на повышенную волатильность на мировых площадках, "доллар-рубль" весь день провел вокруг отметки 57 руб./$1. Непонятно, что должно произойти в мире, чтобы и наш рынок начал реагировать достаточно сильно", - подчеркнул В.Рыкин.

"На общем неблагоприятном фоне, вопреки ожиданиям, крепко держится российская валюта. Доллар укрепился к евро после решения ЕЦБ сохранить ставку на текущем уровне, но пара "доллар-рубль" торговалась на очень малых объемах вблизи отметки 57 руб./$1, даже немного ниже уровней вчерашнего закрытия. Возможно, нежелание игроков скупать доллары в ситуации падения нефти объясняется дефицитом ликвидности. Частично ситуацию компенсирует рост ставок на денежном рынке. Но я не исключаю, что если цена на нефть продолжит двигаться вниз, в горизонте одного-двух дней пара все же пойдет наверх - в диапазон 57-58 руб./$1", - полагает начальник управления операций на российском рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"На валютном рынке в четверг рубль демонстрировал завидную устойчивость. Цены на нефть продолжали снижаться, а индекс доллара укреплялся с самого утра. Тем не менее, на внутреннем рынке доллар в подобных условиях даже не смог закрепиться выше 57 руб./$1. Необходимо отметить, что после последних данных по инфляции, не вполне оправдавших ожидания инвесторов, рыночные настроения в отношении снижения ключевой ставки на 50 б.п. стали уже не столь однозначными. В то же время любые сомнения участников рынка в дальнейшем смягчении процентной политики ЦБ РФ оказывают поддержку отечественной валюте", - считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"На следующей неделе состоятся заседания центробанков России и США. С ФРС США все ясно, и в повышении ставки почти нет сомнений. И это заложено в текущих ценах. Что же касается ЦБ РФ, то здесь после недавних довольно прозрачных заявлений регулятора рассматриваются два основных сценария - снижение ставки на 25 б.п. и на 50 б.п. Полагаем, что регулятор подтвердит свою приверженность плавному ужесточению политики и снизит ставку на 25 б.п., тем более что на прошлой неделе инфляция выросла, хоть и под влиянием сезонных факторов. В этом случае заседание российского регулятора пройдет безболезненно для рубля", - считает главный аналитик компании "Международный финансовый центр" Станислав Солдатов.

"До заседания ЦБ РФ рубль не будет демонстрировать какой-либо сильной динамики, но затем уже можно ждать более высокой волатильности. Минэкономразвития ожидает, что инфляция в июне будет такой же, как и в мае, но при экстраполяции подобных прогнозов можно сказать, что ее замедление фактически завершилось. Далее показатель может стабилизироваться вблизи 4% или даже начать расти. Соответственно, снижение ставки ЦБ РФ на июньском заседании будет сопровождаться периодом оценки и ожиданий, что подействует демотивирующим образом на спекулянтов", - прогнозирует аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 9 июня на 39,79 копейки, до 56,99 руб./$1, и поднял курс евро на 43,09 копейки, до 64,15 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 32,24 копейки по отношению к среде и составил 56,9509 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга поднялся на 15,58 копейки по отношению к 7 июня и составил 56,954 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 3762,128 млн, из которых $1 млрд 265,436 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 496,692 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 35,84 копейки к среде - до 64,0492 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга поднялся на 13,66 копейки по отношению к 7 июня и составил 63,9868 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR429,721 млн, из которых EUR203,433 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR226,288 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в четверг снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и ставка на семидневный срок понизились на 5 базисных пунктов (б.п.) каждая - до 9,33% и 9,35% соответственно. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 8 б.п. - до 9,28% годовых, ставка на 3 месяца - на 7 б.п., до 9,29% годовых (минимум с апреля 2014 года), ставка на 6 месяцев - на 3 б.п., до 9,27% годовых.

"Совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ сократился на 680 млрд рублей и составляет 2,444 трлн рублей. Краткосрочные рублевые ставки меняются незначительно, оставаясь в пределах 9,1-9,3%. Ожидаем дальнейшего сдержанного снижения ставок в район 8,8-9%", - прогнозирует аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.


Опубликовано: /Финмаркет/
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