Цены евробондов РФ в четверг плавно снижаются вслед за падением котировок UST в ожидании решений ФРС

Москва. 8 июня. Котировки российских еврооблигаций в четверг плавно снижаются вслед за падением стоимости базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries); инвесторы находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут объявлены 14 июня. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 7 июня на 17 базисных пунктов и составила 120,52% от номинала, что соответствует доходности 2,23% годовых (рост на 3 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 7 июня на 5 базисных пунктов, составив 101,17% от номинала. Их доходность выросла на 1,5 пункта - до 1,48% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями расширился по сравнению с предыдущим торговым днем всего на 1,5 базисного пункта и составил 75 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему закрытию на 37 базисных пунктов - до 116,97% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта и составила 4,74% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 50 базисных пунктов - до 112,88% от номинала (доходность выросла на 3 пункта и составила 4,735% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 20 базисных пунктов, опустившись до 105,93% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 3,96% годовых), а бумаги с погашением в 2023 году - на 10 базисных пунктов, до 108,69% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 3,33% годовых).

"Сегодня на рынке российских еврооблигаций наблюдалось плавное снижение котировок большинства суверенных выпусков, которое было следствием общемирового тренда на снижение у инвесторов "аппетита к риску" на фоне отмечаемого второй день подряд падения котировок US Treasuries. При этом негативная динамика базовых активов продиктована ожиданиями инвесторов, что Федрезерв США по итогам своего заседания 14 июня поднимет базовую ставку на 25 базисных пунктов. Кроме того, дополнительное давление на отечественные евробонды оказывает нестабильная конъюнктура рынка нефти, где котировки Brent после активного снижения в предыдущие дни, сегодня пытаются удержаться вблизи отметки $48 за баррель. Других свежих идей на рынке нет. К тому же активность торгов сейчас невысокая в связи с начавшимся летним периодом, традиционно считающимся отпускным", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.