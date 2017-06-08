08 июня 2017 года 19:10
Цены евробондов РФ в четверг плавно снижаются вслед за падением котировок UST в ожидании решений ФРС
Москва. 8 июня. Котировки российских еврооблигаций в четверг плавно снижаются вслед за падением стоимости базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries); инвесторы находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут объявлены 14 июня. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 7 июня на 17 базисных пунктов и составила 120,52% от номинала, что соответствует доходности 2,23% годовых (рост на 3 пункта к предыдущему дню).
Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 7 июня на 5 базисных пунктов, составив 101,17% от номинала. Их доходность выросла на 1,5 пункта - до 1,48% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями расширился по сравнению с предыдущим торговым днем всего на 1,5 базисного пункта и составил 75 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему закрытию на 37 базисных пунктов - до 116,97% от номинала (доходность выросла на 2,5 пункта и составила 4,74% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 50 базисных пунктов - до 112,88% от номинала (доходность выросла на 3 пункта и составила 4,735% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 20 базисных пунктов, опустившись до 105,93% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 3,96% годовых), а бумаги с погашением в 2023 году - на 10 базисных пунктов, до 108,69% от номинала (доходность выросла на 2 пункта и составила 3,33% годовых).
"Сегодня на рынке российских еврооблигаций наблюдалось плавное снижение котировок большинства суверенных выпусков, которое было следствием общемирового тренда на снижение у инвесторов "аппетита к риску" на фоне отмечаемого второй день подряд падения котировок US Treasuries. При этом негативная динамика базовых активов продиктована ожиданиями инвесторов, что Федрезерв США по итогам своего заседания 14 июня поднимет базовую ставку на 25 базисных пунктов. Кроме того, дополнительное давление на отечественные евробонды оказывает нестабильная конъюнктура рынка нефти, где котировки Brent после активного снижения в предыдущие дни, сегодня пытаются удержаться вблизи отметки $48 за баррель. Других свежих идей на рынке нет. К тому же активность торгов сейчас невысокая в связи с начавшимся летним периодом, традиционно считающимся отпускным", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
08 июня 2017 года 19:50
Москва. 8 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль повышается к бивалютной корзине на фоне стабилизации нефти. читать дальше
.
08 июня 2017 года 19:38
Москва. 8 июня. Рынок акций РФ в четверг смог подрасти по индексам после трехдневного снижения, коррекции помогла подросшая нефть, а реакция на новости от ЕЦБ оказалась нейтральной; выросли "префы" "Мечела" на новостях о размере дивидендов, и упали обыкновенные бумаги компании. читать дальше
.
08 июня 2017 года 18:43
отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Еще накануне банки вернули существенную часть средств, привлеченных у ЦБ: кредитные организации полностью погасили задолженность по валютным свопам (227,0 млрд руб.) и вернули почти 200 млрд руб. по... читать дальше
.
08 июня 2017 года 17:58
В четверг, 8 июня, российский рынок продолжил падать. Сегодня индекс ММВБ теряет 0,6%, такой же результат – и у РТС, поскольку курс рубля изменяется незначительно. Основное давление на отечественные активы оказывают падение цен на нефть, а также новый виток обсуждения антироссийских санкций,... читать дальше
.
08 июня 2017 года 17:19
"Последние торговые сессии не показали ничего нового, - комментирует трейдер "Оргбанка" Алексей Муркин. - Российский фондовый рынок, также как и рынок нефти, охвачен "медвежьими" настроениями. Безыдейные вялые попытки удержаться на месте или "организовать отскок", сменяются провалами с... читать дальше
.
08 июня 2017 года 16:46
"Сегодня ко второй половине дня на российском фондовом рынке вновь преобладали распродажи: индекс ММВБ терял чуть более 0,8%, опускаясь до 1853 пунктов, РТС снижался более чем на 0,8%, до 1024 пунктов. Внешний фон выглядит неоднозначно. На мой взгляд, сегодня к концу дневной сессии из-за... читать дальше
.
08 июня 2017 года 16:26
"Российский рынок акций пока не может найти оснований для роста и торгуется вблизи минимальных значений года, которые вполне может и обновить. Главные бумаги рынка падают и пока даже не демонстрируют попыток разворота", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. читать дальше
.
08 июня 2017 года 15:59
Мы разделяем обеспокоенность рынка нефти по поводу того, что избыток предложения будет сохраняться дольше, чем ожидалось, и полагаем, что цены на нефть будут оставаться в "боковом" тренде, задерживаясь на уровне чуть выше и чуть ниже $50 за баррель. Важно отметить, что возрождение активного... читать дальше
.
08 июня 2017 года 15:45
Москва. 8 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль повышается к бивалютной корзине в ожидании важных мировых новостей во второй половине дня. читать дальше
.
08 июня 2017 года 15:32
"В четверг, 8 июня, российские индексы акций вновь снижаются вслед за ценами на нефть. Так, например, индекс ММВБ потерял 0,02%, опустившись до отметки 1864,6 пункта. "Хуже рынка" сегодня выглядят акции нефтегазовых компаний, котировки которых следуют за ценами на нефть. Действительно, стоимость... читать дальше
.
08 июня 2017 года 15:14
Российский фондовый рынок имеет хорошие соотношения потенциальной доходности и риска, считает один из основателей финансового бутика Matrix Capital и УК "Тройка Диалог" Павел Теплухин, который ранее возглавлял Дойче банк в России.
"Российская экономика достойно справилась со всеми внешними... читать дальше
.
08 июня 2017 года 14:55
$48.40, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Текущее снижение цены на нефть объясняется реакцией рынка на недельную статистику EIA, которая показала рост запасов при ожиданиях снижения запасов. Однако, пока речь может идти о локальной по времени технической реакции рынка при... читать дальше
.
08 июня 2017 года 14:33
"Котировки черного золота обвалились накануне после выхода удручающей статистики по запасам, - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Валютные доходы российской экономики увеличились на 30%. На международных рынках ждут итогов выборов в... читать дальше
.
08 июня 2017 года 14:05
"Доллар вернул себе часть утраченной привлекательности после того, как на рынок поступили следующие сигналы: ЕЦБ может пересмотреть прогнозы по инфляции на ’17-19гг., что «растягивает» шаги нормализации ДКП, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Кроме того, предварительная речь г-на... читать дальше
.
08 июня 2017 года 13:36
"Рубль в начале торгов подрастает после резкого падения в среду, спровоцированного обрушением нефтяных котировок, - отмечают эксперты Уральского банка реконструкции и развития. - Поддержку российской валюте оказывают дивидендные выплаты и спрос иностранных инвесторов на государственные бумаги РФ.... читать дальше
.