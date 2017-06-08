Рынок акций РФ в четверг смог подрасти вслед за нефтью, лидировали "префы" Мечела

Москва. 8 июня. Рынок акций РФ в четверг смог подрасти по индексам после трехдневного снижения, коррекции помогла подросшая нефть, а реакция на новости от ЕЦБ оказалась нейтральной; выросли "префы" "Мечела" на новостях о размере дивидендов, и упали обыкновенные бумаги компании.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1874,21 пункта (+0,3%, минимум дня - 1851,65 пункта), индекс РТС - 1038,5 пункта (+0,4%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 5,9% на фоне укрепления рубля.

Доллар просел до 56,85 рубля (-0,24 рубля).

"Префы" "Мечела" выросли на 5,9%, обыкновенные акции упали на 5,4% на новостях, что совет директоров "Мечела" рекомендовал выплатить на привилегированные бумаги дивиденды за 2016 год в размере 10,28 рубля, а на обыкновенные акции дивиденды не выплачивать.

В лидерах роста также выступили акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,6%).

Упали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6% и -1,1% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,2%).

Привилегированные акции "Транснефти" (MOEX: TRNF) выросли на 0,9% на новостях, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск АК к Сбербанку России о недействительности сделки с убытком около 66 млрд рублей с производными финансовыми инструментами в рамках генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках.

В четверг стагнирует Европа (FTSE просел на 0,4%, CAC 40 растет на 0,4%) в ожидании итогов досрочных выборов в Великобритании (ожидается, что Консервативная партия укрепит свое большинство в парламенте страны).

По итогам заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг ставки оставлены без изменений и сохранен объем программы количественного смягчения QE на уровне 60 млрд евро в месяц, как и ожидалось.

Глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции после заседания регулятора заявил, что ЕЦБ сохранит программу QE до устойчивого повышения инфляции в еврозоне, как минимум до декабря, при этом программа QE может быть расширена или продлена в случае ухудшения прогноза экономического роста. При необходимости ЕЦБ все еще может снизить ставки.

ЕЦБ также изменил оценку рисков для экономики еврозоны и теперь считает их не "понижательными", а "в целом сбалансированными", заявил М.Драги.

Кроме того, ЕЦБ повысил прогноз роста ВВП еврозоны на 2017 год до 1,9% с ожидавшихся в марте 1,8%. Прогноз экономического подъема в регионе на 2018 год улучшен до 1,8% с 1,7%, на 2019 год - до 1,7% с 1,6%.

В четверг экс-директор ФБР Джеймс Коми предстал перед Конгрессом США, чтобы ответить на вопросы, касающиеся возможного вмешательства Дональда Трампа в расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Пересмотренная оценка ВВП еврозоны за первый квартал оказалась позитивной - экономика выросла на 0,6% (ранее сообщалось о росте на 0,5%) к предыдущему кварталу и на 1,9% в годовом выражении (ранее - 1,7%).

Нефть в четверг обновила минимум с начала мая (Brent падала к $47,5 за баррель) после статистики Минэнерго США о неожиданном росте запасов всех видов топлива, после чего к вечеру наметился отскок.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $48,22 за баррель (+0,3% и -4,1% накануне), июльская цена WTI - $45,99 за баррель (+0,6% и -5,1% в среду).

По данным Минэнерго США, товарные запасы нефти в стране на минувшей неделе подскочили на 3,3 млн баррелей (рост впервые за 9 недель) при прогнозах снижения на 3,5 млн баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих предприятий в стране упала на 0,9 процентного пункта (п.п.) вместо ожидавшегося снижения на 0,2 п.п., а добыча нефти в Штатах сократилась на 24 тыс. баррелей в сутки.

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, ЕЦБ не преподнес сюрпризов, при этом слухи о понижении прогнозов по инфляции оказались достоверными: европейский регулятор понизил прогноз по инфляции в еврозоне в 2017 году с 1,7% до 1,5%. Тональность выступления главы ЕЦБ М.Драги носила нейтральный характер, но это не удержало евро от падения. Позиция инвесторов на рынках в четверг оставалась сдержанной, поскольку в Великобритании проходят досрочные парламентские выборы, а инвесторы в США сфокусировались на показаниях бывшего директора ФБР Дж.Коми.

Российские фондовые индексы к закрытию торгов показали "околонулевые" изменения, которые вполне соответствуют внешнему фону и динамике мировых индикаторов рынков акций. Падение цен на нефть Brent приостановилось, нефтяные котировки теперь консолидируются в области $48 за баррель. Курс доллара вновь споткнулся об отметку 57 руб./$1, и его поход к 58 руб./$1, по всей видимости, на время откладывается.

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, волатильная нефть оказывала давление на рынок акций в течение дня, пока уровнем сопротивления для Brent выступает отметка $48,5 за баррель.

Накануне на рынке появились слухи о том, что "Роснефть" (MOEX: ROSN) (-0,2%) в декабре прошлого года заключила сделку с Катаром и Glencore на условиях обратного выкупа своего пакета акций. Однако компания опровергла эту информацию. Катар также заявил, что у России нет права обратного выкупа бумаг.

Акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5% и -1% "префы") колебались на фоне выхода неплохого отчета за первый квартал по МСФО - чистая прибыль увеличилась почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. За пять месяцев текущего года "Татнефть" нарастила добычу нефти на 3,7%, причем в мае объем добычи увеличился на 5,7%.

Главным драйвером для российского рынка остается динамика цен на нефть. И пока на рынке "черного золота" сохраняется слабость, любые попытки отскока, по всей видимости, будут сменяться продажами. Индекс ММВБ будет оставаться уязвимым, пока торгуется ниже психологически важной отметки 1900 пунктов.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, новостью дня стало то, что совет директоров "Мечела" рекомендовал акционерам выплатить 10,28 рубля на привилегированную акцию (закрытие реестра 11 июля).

Для остальных угольщиков день не задался на фоне снижения импорта угля в Китае. Нефтяной сектор чувствовал себя неуютно на фоне провала Brent ниже $48 за баррель. Продолжают активно падать бумаги Сбербанка, выступающие индикатором общего отношения к российским активам. Акции Сбербанка вновь находятся в паре процентов от линии, где начинается классическая "медвежья" фаза.

Рубль укрепляется, не реагируя на изменение цены нефти. До заседания ЦБ РФ рубль не будет демонстрировать какой-либо сильной динамики, но затем уже можно ждать более высокой волатильности. Минэкономразвития РФ ожидает, что инфляция в июне будет такой же, как и в мае, но при экстраполяции подобных прогнозов можно сказать, что ее замедление фактически завершилось. Далее показатель может стабилизироваться вблизи 4,0% или даже начать расти. Соответственно, снижение ставки ЦБ РФ на июньском заседании будет сопровождаться периодом оценки и ожиданий, что подействует демотивирующим образом на спекулянтов.

Нефть даже не реагирует на то, что майский импорт Китая оказался вторым по объему за всю историю, а в Ливии месторождение Шарара вновь заблокировано местными протестующими работниками. Впрочем, на другой чаше весов такие факторы, как рост поставок ОПЕК в мае до 25,18 млн б/с, что на 1,08 млн б/с больше апрельских поставок и на 1,5 млн б/с больше, чем в мае прошлого года. Из этого следует вопрос: если год назад запасы в мире неуклонно возрастали, то что они будут делать при столь увеличившихся поставках? Наверное, будет происходить приблизительно то, что наблюдается в США - рост запасов сырья.

Главным событием вечера станет выступление бывшего директора ФБР Дж.Коми перед Сенатом с показаниями против Д.Трампа. Поздно вечером станут известны предварительные результаты парламентских выборов в Англии, где все же предпочтение отдают консерваторам. Российский рынок пока не может найти оснований для роста и торгуется вблизи минимальных значений года, которые вполне может и обновить.

По оценке аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, давление на рынок акций оказала волатильная нефть и новый виток обсуждения антироссийских санкций.

Нефть Brent спот падала к отметке $47 за баррель на фоне публикации отчета EIA о возобновлении роста запасов нефти впервые после 8 недель их сокращения. Сокращение добычи в США на прошлой неделе на 24 тыс. б/с никто не заметил, хотя текущее изменение тренда обусловлено корректировкой показателя за месяц (EIA предоставляет еженедельные цифры на основании прогнозной модели и затем делает поправку на фактический результат за месяц). Судя по майскому результату, добыча нефти в США замедлила темпы роста (+25 тыс. б/с против +94 тыс. б/с в апреле и +111 тыс. б/с в марте), чему способствовало планомерное снижение стоимости "черного золота" с уровней $50-55 за баррель в марте-апреле до текущих $47-48 за баррель.

Что касается санкций против России, то история с предложением представителей Сената США расширить список секторов экономики РФ, на которые они распространяются, на прошлой неделе не закончилась. Сенаторы решили повысить шансы согласования законопроекта президентом и включили вопрос об ужесточении антироссийских санкций в аналогичный закон по Ирану. Вашингтон очень настороженно относится к Ирану, и Д.Трамп придерживается аналогичного мнения, особенно после активизации иранской программы по разработке и испытанию баллистических ракет. Более того, американские власти не видят позитивного эффекта от Ирана в прекращении боевых действий в Сирии. Вопрос о принятии законопроекта о новых санкциях может быть рассмотрен 14 июня.

Комитет постоянных представителей стран ЕС еще 6 июня рекомендовал Совету ЕС без обсуждения продлить антироссийские санкции на год. Финальное решение, скорее всего, будет принято на заседании Совета ЕС по иностранным делам 19 июня. Оба этих события (усиление санкций со стороны США и их продление со стороны ЕС) могут оказать давление на российские активы на следующей неделе.

На следующей неделе также состоится очередное заседание ФРС, на котором регулятор, согласно прогнозам, повысит ставку еще на 25 базисных пунктов (б.п.). В конце месяца решение по снижению ставки (на 25-50 б.п., по прогнозам аналитиков) будет принимать ЦБ РФ. Если указанные ожидания оправдаются, то при нефти дешевле $50 за баррель курс рубля вполне может ослабеть на 1-2 рубля (до 57,5-58,5 руб./$1), считает С.Кирсанова.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг выросли "префы" "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (+7,1%), бумаги АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+6,8%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+4,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+1,8%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+1,5%).

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+0,6%) в январе-марте 2017 года увеличило чистую прибыль в 2,9 раза по сравнению с показателем первого квартала 2016 года - до 4,189 млрд рублей, говорится в неаудированной отчетности компании по МСФО.

Подешевели акции АО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (-7%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-3,7%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-3,3%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,3%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-2,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 33,402 млрд рублей (из них 10,234 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).