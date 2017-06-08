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Главная / Мнения аналитиков / Любые сомнения участников рынка в дальнейшем смягчении процентной политики ЦБ оказывают поддержку рублю - ИК "Велес Капитал"
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08 июня 2017 года 18:43
Любые сомнения участников рынка в дальнейшем смягчении процентной политики ЦБ оказывают поддержку рублю - ИК "Велес Капитал"
"На денежном рынке ситуация нормализуется, - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Еще накануне банки вернули существенную часть средств, привлеченных у ЦБ: кредитные организации полностью погасили задолженность по валютным свопам (227,0 млрд руб.) и вернули почти 200 млрд руб. по операциям РЕПО с фиксированной ставкой. В результате в среду значение ставки Ruonia опустилось ниже уровня ключевой ставки ЦБ, а днем в четверг ставка MosPrime o/n потеряла еще 5 б.п. (9,33% годовых). Спрос банков на аукционах РЕПО с Федеральным казначейством также вернулся к обычным отметкам: в четверг из совокупного лимита на 550 млрд руб. участники аукциона привлекли лишь 179,4 млрд руб. На валютном рынке в четверг рубль демонстрировал завидную устойчивость. Цены на нефть продолжали снижаться, а индекс доллара укреплялся с самого утра. Тем не менее, на внутреннем рынке доллар в подобных условиях даже не смог закрепиться выше 57 руб. Необходимо отметить, что после последних данных по инфляции, не вполне оправдавших ожидания инвесторов, рыночные настроения в отношении снижения ключевой ставки на 50 б.п. стали уже не столь однозначными. В то же время любые сомнения участников рынка в дальнейшем смягчении процентной политики ЦБ оказывают поддержку отечественной валюте".
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08 июня 2017 года 19:50
Москва. 8 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль повышается к бивалютной корзине на фоне стабилизации нефти. читать дальше
.08 июня 2017 года 19:38
Москва. 8 июня. Рынок акций РФ в четверг смог подрасти по индексам после трехдневного снижения, коррекции помогла подросшая нефть, а реакция на новости от ЕЦБ оказалась нейтральной; выросли "префы" "Мечела" на новостях о размере дивидендов, и упали обыкновенные бумаги компании. читать дальше
.08 июня 2017 года 19:10
Цены евробондов РФ в четверг плавно снижаются вслед за падением котировок UST в ожидании решений ФРС
Москва. 8 июня. Котировки российских еврооблигаций в четверг плавно снижаются вслед за падением стоимости базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries); инвесторы находятся в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут объявлены 14 июня. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные. читать дальше
.08 июня 2017 года 17:58
При нефти дешевле $50 за баррель курс рубля вполне может ослабеть до 57,5-58,5 руб./$ - УК "Райффайзен Капитал"
В четверг, 8 июня, российский рынок продолжил падать. Сегодня индекс ММВБ теряет 0,6%, такой же результат – и у РТС, поскольку курс рубля изменяется незначительно. Основное давление на отечественные активы оказывают падение цен на нефть, а также новый виток обсуждения антироссийских санкций,... читать дальше
.08 июня 2017 года 17:19
"Последние торговые сессии не показали ничего нового, - комментирует трейдер "Оргбанка" Алексей Муркин. - Российский фондовый рынок, также как и рынок нефти, охвачен "медвежьими" настроениями. Безыдейные вялые попытки удержаться на месте или "организовать отскок", сменяются провалами с... читать дальше
.08 июня 2017 года 16:46
"Сегодня ко второй половине дня на российском фондовом рынке вновь преобладали распродажи: индекс ММВБ терял чуть более 0,8%, опускаясь до 1853 пунктов, РТС снижался более чем на 0,8%, до 1024 пунктов. Внешний фон выглядит неоднозначно. На мой взгляд, сегодня к концу дневной сессии из-за... читать дальше
.08 июня 2017 года 16:26
"Российский рынок акций пока не может найти оснований для роста и торгуется вблизи минимальных значений года, которые вполне может и обновить. Главные бумаги рынка падают и пока даже не демонстрируют попыток разворота", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. читать дальше
.08 июня 2017 года 15:59
Мы разделяем обеспокоенность рынка нефти по поводу того, что избыток предложения будет сохраняться дольше, чем ожидалось, и полагаем, что цены на нефть будут оставаться в "боковом" тренде, задерживаясь на уровне чуть выше и чуть ниже $50 за баррель. Важно отметить, что возрождение активного... читать дальше
.08 июня 2017 года 15:45
Москва. 8 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль повышается к бивалютной корзине в ожидании важных мировых новостей во второй половине дня. читать дальше
.08 июня 2017 года 15:32
Во второй половине дня котировки акций, скорее всего, стабилизируются вблизи минимумов текущего года - Dukascopy Bank SA
"В четверг, 8 июня, российские индексы акций вновь снижаются вслед за ценами на нефть. Так, например, индекс ММВБ потерял 0,02%, опустившись до отметки 1864,6 пункта. "Хуже рынка" сегодня выглядят акции нефтегазовых компаний, котировки которых следуют за ценами на нефть. Действительно, стоимость... читать дальше
.08 июня 2017 года 15:14
Российский фондовый рынок имеет хорошие соотношения потенциальной доходности и риска, считает один из основателей финансового бутика Matrix Capital и УК "Тройка Диалог" Павел Теплухин, который ранее возглавлял Дойче банк в России. "Российская экономика достойно справилась со всеми внешними... читать дальше
.08 июня 2017 года 14:55
В ближайшее время цена на нефть имеет шанс стабилизироваться в диапазоне значений $48-$49 - "Нордеа Банк"
$48.40, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Текущее снижение цены на нефть объясняется реакцией рынка на недельную статистику EIA, которая показала рост запасов при ожиданиях снижения запасов. Однако, пока речь может идти о локальной по времени технической реакции рынка при... читать дальше
.08 июня 2017 года 14:33
"Котировки черного золота обвалились накануне после выхода удручающей статистики по запасам, - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Валютные доходы российской экономики увеличились на 30%. На международных рынках ждут итогов выборов в... читать дальше
.08 июня 2017 года 14:05
"Доллар вернул себе часть утраченной привлекательности после того, как на рынок поступили следующие сигналы: ЕЦБ может пересмотреть прогнозы по инфляции на ’17-19гг., что «растягивает» шаги нормализации ДКП, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Кроме того, предварительная речь г-на... читать дальше
.08 июня 2017 года 13:36
Торговый диапазон на сегодня составляет 56,75-57,25 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в начале торгов подрастает после резкого падения в среду, спровоцированного обрушением нефтяных котировок, - отмечают эксперты Уральского банка реконструкции и развития. - Поддержку российской валюте оказывают дивидендные выплаты и спрос иностранных инвесторов на государственные бумаги РФ.... читать дальше
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