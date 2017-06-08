При нефти дешевле $50 за баррель курс рубля вполне может ослабеть до 57,5-58,5 руб./$ - УК "Райффайзен Капитал"

В четверг, 8 июня, российский рынок продолжил падать. Сегодня индекс ММВБ теряет 0,6%, такой же результат – и у РТС, поскольку курс рубля изменяется незначительно. Основное давление на отечественные активы оказывают падение цен на нефть, а также новый виток обсуждения антироссийских санкций, отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.

Сегодня нефтяные котировки уже вплотную подошли к отметке $47 за баррель Brent спот, на фоне публикации вчерашнего отчета EIA о возобновлении роста запасов впервые после 8 недель их сокращения (+3,3 млн баррелей). Сокращение добычи на 24 тыс. барр./сутки никто не заметил, хотя, на наш взгляд, текущее изменение тренда обусловлено корректировкой показателя за месяц (EIA предоставляет еженедельные цифры на основании прогнозной модели и затем делает поправку на фактический результат за месяц). Судя по майскому результату добыча нефти в США замедлила темпы роста (+25 тыс. бар р./сутки против +94 тыс.в апреле и +111 тыс. в марте), чему способствовало планомерное снижение стоимости «черного золота» с уровней $50-55 за баррель Brent спот в марте-апреле до $47-48 сейчас.

Что касается санкций против России, то история с предложением представителей Сената США расширить список секторов экономики РФ, на которые они распространяются, на прошлой неделе не закончилась. Сенаторы решили повысить шансы согласования законопроекта Президентом и включили вопрос об ужесточении антироссийских санкций в аналогичный закон по Ирану. Вашингтон очень настороженно относится к Ирану, и, что немаловажно, Трамп придерживается аналогичного мнения, особенно после активизации иранской программы по разработке и испытанию баллистических ракет. Более того, американские власти не видят позитивного эффекта от Ирана в прекращении боевых действий в Сирии. Вопрос о принятии законопроекта о новых санкциях может быть рассмотрен 14 июня.

Комитет постоянных представителей стран ЕС еще 6 июня рекомендовал Совету ЕС без обсуждения продлить антироссийские санкции на год. Финальное решение скорее всего будет принято на заседании Совета ЕС по иностранным делам 19 июня. Оба этих события (усиление санкций со стороны США и их продление со стороны ЕС) могут оказать давление на российские активы на следующей неделе.

"При этом, несмотря на весь негатив, курс рубля пробивал уровень 57 руб./$ лишь вчера, в течение последних 2,5 недель он держится в коридоре 56,4-56,8 руб./$. На следующей неделе уже состоится очередное заседание ФРС, на котором регулятор, согласно консенсусу, должен повысить ставку еще на 25 б.п. В конце месяца решение по снижению ставки (на 25-50 б.п., по прогнозам аналитиков) будет принимать ЦБ РФ. Если вышеуказанные ожидания оправдаются, при нефти дешевле $50 за баррель, курс рубля вполне может ослабеть на 1-2 руб.(до 57,5-58,5 руб./$)", - заключает эксперт УК.