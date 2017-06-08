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Главная / Мнения аналитиков / Российский фондовый рынок, также как и рынок нефти, охвачен "медвежьими" настроениями - "Оргбанк"
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08 июня 2017 года 17:19
Российский фондовый рынок, также как и рынок нефти, охвачен "медвежьими" настроениями - "Оргбанк"
"Последние торговые сессии не показали ничего нового, - комментирует трейдер "Оргбанка" Алексей Муркин. - Российский фондовый рынок, также как и рынок нефти, охвачен "медвежьими" настроениями. Безыдейные вялые попытки удержаться на месте или "организовать отскок", сменяются провалами с увеличением оборотов на фоне отрицательных новостей. Дивидендные идеи (по мнению Sberbank CIB, дивидендная доходность российского фондового рынка одна из лучших в мире) помогают высокодивидендным бумагам оставаться на плаву. В плюсе акции Аэрофлота и ГМКНорНикель. Акции Газпрома, Лукойла балансируют около нуля. Акции АЛРОСы в умеренном минусе, не взирая на вышедшую позитивную отчетность за май. Решение суда в пользу Транснефти привело к росту привилегированных акций компании (плюс 1-1,5%) и усилили падение акций Сбербанка (порядка 2%, хуже рынка). Но наиболее интересные движения наблюдаются в акциях Мечела, на новостях о выплате дивидендов (с разрешения кредиторов) по "префам" согласно Уставу (Коль живешь ты по Уставу - завоюешь Честь и Славу!). В итоге рост более 5%, в то время как "обычка" Мечела (дивиденды не выплачиваются) рухнула примерно на 5%".
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08 июня 2017 года 17:58
При нефти дешевле $50 за баррель курс рубля вполне может ослабеть до 57,5-58,5 руб./$ - УК "Райффайзен Капитал"
В четверг, 8 июня, российский рынок продолжил падать. Сегодня индекс ММВБ теряет 0,6%, такой же результат – и у РТС, поскольку курс рубля изменяется незначительно. Основное давление на отечественные активы оказывают падение цен на нефть, а также новый виток обсуждения антироссийских санкций,... читать дальше
.08 июня 2017 года 16:46
"Сегодня ко второй половине дня на российском фондовом рынке вновь преобладали распродажи: индекс ММВБ терял чуть более 0,8%, опускаясь до 1853 пунктов, РТС снижался более чем на 0,8%, до 1024 пунктов. Внешний фон выглядит неоднозначно. На мой взгляд, сегодня к концу дневной сессии из-за... читать дальше
.08 июня 2017 года 16:26
"Российский рынок акций пока не может найти оснований для роста и торгуется вблизи минимальных значений года, которые вполне может и обновить. Главные бумаги рынка падают и пока даже не демонстрируют попыток разворота", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. читать дальше
.08 июня 2017 года 15:59
Мы разделяем обеспокоенность рынка нефти по поводу того, что избыток предложения будет сохраняться дольше, чем ожидалось, и полагаем, что цены на нефть будут оставаться в "боковом" тренде, задерживаясь на уровне чуть выше и чуть ниже $50 за баррель. Важно отметить, что возрождение активного... читать дальше
.08 июня 2017 года 15:45
Москва. 8 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль повышается к бивалютной корзине в ожидании важных мировых новостей во второй половине дня. читать дальше
.08 июня 2017 года 15:32
Во второй половине дня котировки акций, скорее всего, стабилизируются вблизи минимумов текущего года - Dukascopy Bank SA
"В четверг, 8 июня, российские индексы акций вновь снижаются вслед за ценами на нефть. Так, например, индекс ММВБ потерял 0,02%, опустившись до отметки 1864,6 пункта. "Хуже рынка" сегодня выглядят акции нефтегазовых компаний, котировки которых следуют за ценами на нефть. Действительно, стоимость... читать дальше
.08 июня 2017 года 15:14
Российский фондовый рынок имеет хорошие соотношения потенциальной доходности и риска, считает один из основателей финансового бутика Matrix Capital и УК "Тройка Диалог" Павел Теплухин, который ранее возглавлял Дойче банк в России. "Российская экономика достойно справилась со всеми внешними... читать дальше
.08 июня 2017 года 14:55
В ближайшее время цена на нефть имеет шанс стабилизироваться в диапазоне значений $48-$49 - "Нордеа Банк"
$48.40, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Текущее снижение цены на нефть объясняется реакцией рынка на недельную статистику EIA, которая показала рост запасов при ожиданиях снижения запасов. Однако, пока речь может идти о локальной по времени технической реакции рынка при... читать дальше
.08 июня 2017 года 14:33
"Котировки черного золота обвалились накануне после выхода удручающей статистики по запасам, - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Валютные доходы российской экономики увеличились на 30%. На международных рынках ждут итогов выборов в... читать дальше
.08 июня 2017 года 14:05
"Доллар вернул себе часть утраченной привлекательности после того, как на рынок поступили следующие сигналы: ЕЦБ может пересмотреть прогнозы по инфляции на ’17-19гг., что «растягивает» шаги нормализации ДКП, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Кроме того, предварительная речь г-на... читать дальше
.08 июня 2017 года 13:36
Торговый диапазон на сегодня составляет 56,75-57,25 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в начале торгов подрастает после резкого падения в среду, спровоцированного обрушением нефтяных котировок, - отмечают эксперты Уральского банка реконструкции и развития. - Поддержку российской валюте оказывают дивидендные выплаты и спрос иностранных инвесторов на государственные бумаги РФ.... читать дальше
.08 июня 2017 года 12:58
подчеркивает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. - Состоится заседание ЕЦБ с пресс-конференцией М.Драги, в Великобритании – парламентские выборы, а экс-глава ФБР выступит в Конгрессе. Это значимые события, которые могут сместить для участников рынка акценты или актуализировать какие-либо... читать дальше
.08 июня 2017 года 12:32
Сегодня мировые торговые площадки показывают нерешительный настрой. Накануне американские индексы немного подросли после того, как стало известно, что в речи Коми, которая была обнародована раньше, чем планировалось, не содержалось никакой новой или сенсационной информации. В Азии "бенчмарки"... читать дальше
.08 июня 2017 года 12:05
"Торги на внутреннем валютном рынке вчера завершились умеренным ослаблением рубля вслед за снижением нефтяных котировок, - комментируют эксперты банка "Зенит". - Данные по запасам в США оказались разочаровывающими для нефтяного рынка. Курс доллара составил на закрытие биржи 57.08 руб. (56 коп.),... читать дальше
.08 июня 2017 года 11:43
(добавлен текст после 3-го абзаца и таблица) Citi повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК) с $6,02 до $7,39 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с... читать дальше
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