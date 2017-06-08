Рубль корректируется после падения накануне в ожидании важных мировых новостей

Москва. 8 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль повышается к бивалютной корзине в ожидании важных мировых новостей во второй половине дня.

Курс доллара США составил 56,99 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 9 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,97 руб./EUR1, опустившись на 37,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 21,8 копейки, подешевев до 60,13 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 9 июня на 39,79 копейки, до 56,99 руб./$1, и поднял курс евро на 43,09 копейки, до 64,15 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро на дневных торгах в ожидании важных мировых новостей четверга, которые могут существенно повлиять как на котировки валют на рынке Forex, так и на внутреннем валютном рынке. Участники торгов ожидают результатов внеочередных парламентских выборов в Великобритании, пресс-конференцию главы ЕЦБ Марио Драги по результатам сегодняшнего заседания регулятора, а также выступления в Сенате США экс-главы ФБР Джеймса Коми по вопросу возможного вмешательства президента Дональда Трампа в расследование относительно своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Поддержку рублю оказывает консолидация рублевой ликвидации крупными компаниями и банками для осуществления в ближайшие пару месяцев дивидендных выплат, а также операции carry trade, в то время как нефть вновь выступает в качестве негативного фактора для котировок нацвалюты.

Нефть, упавшая накануне на данных о росте запасов топлива в США и умеренно восстанавливавшаяся в первой половине дня, вновь перешла к снижению, так как инвесторы не уверены в перспективах дальнейшего роста рынка энергоносителей. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск опустилась на 0,52% - до $47,81 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевела к этому времени на 0,5% - до $45,49 за баррель. В среду Brent и WTI подешевели более чем на 4% и 5% соответственно на данных о том, что запасы нефти в США на минувшей неделе подскочили на 3,3 млн баррелей. Рост был зафиксирован впервые за 9 недель, эксперты ожидали снижения на 3,5 млн баррелей.

"Рубль подрастает после резкого падения в среду, спровоцированного обрушением нефтяных котировок. Поддержку российской валюте оказывают дивидендные выплаты и спрос иностранных инвесторов на государственные бумаги РФ. Накануне для участников рынка стало сюрпризом сообщение американского Управления по энергетической информации о росте запасов сырья в стране почти на 3,3 млн баррелей вместо ожидаемого сокращения на 3,5 млн баррелей, что и стало причиной сильного падения рубля накануне", - напоминают аналитики Уральского банка реконструкции и развития.

"На динамику рубля в четверг может повлиять предстоящее выступление экс-главы ФБР Д.Коми, который выступит в Сенате по делу о "вмешательстве РФ" в выборы США. По словам CNN, Коми намерен подтвердить, что президент США Д.Трамп требовал от него прекратить расследование в отношении экс-помощника президента по национальной безопасности М.Флинна. Если это действительно произойдет, то косвенно негатив может отразиться на рубле, так как автоматически поставит Москву в роль обвиняемого", - считает аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

"Падение нефтяных цен накануне больно ударило по российскому валютному рынку. Пара "доллар-рубль" впервые с 19 мая выросла выше отметки 57 руб./$1. Однако сегодня мы видим коррекцию от данного значения. Судя по всему, доллару сложно подняться выше 57 руб./$1, даже несмотря на распродажу российских активов и падение нефтяных цен. Сегодня пара остается стабильной и держится в диапазоне от 56 до 57 руб./$1. В среднесрочной перспективе покупки, которые мы рекомендуем в данном диапазоне, продолжают оставаться интересными. Мы считаем, что у пары "доллар-рубль" есть все шансы вырасти до 62-63 руб./$1", - прогнозирует руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.

"Спокойствие российской валюты нарушило резкое усугубление картины на рынке нефти. Если до этого рублю удавалось закрывать глаза на продажи Brent, то на сей раз нервы участников рынка не выдержали, и они приступили к ликвидации длинных позиций, что вылилось в снижение валюты к минимальным за три недели уровням. С технической точки зрения нарушение целостности уровня 57 руб./$1, который долгое время препятствовал росту доллара, сулит нашей валюте новые потери, если Brent в ближайшее время не поднимется от минимумов в районе отметки 48. Если в краткосрочной перспективе пара "доллар-рубль" отстоит уровень 57 руб./$1, следующей целью станет область 57,3 руб./$1", - отмечает аналитик ГК "ИнстаФорекс" Игорь Ковалев.

"Вечер четверга может принести в валютный сегмент рост волатильности. Во второй половине дня ожидаются комментарии главы ЕЦБ М.Драги, которые способны всколыхнуть пару "евро-доллар" и, как следствие, рублевые пары. Позже ожидаются показания бывшего главы ФБР США Д.Коми, все пройдет спокойно, если речь не зайдет о фигуре президента Д.Трампа. Тогда доллар будет качать, как на качелях, что обязательно срикошетит и в рубль. Пока все идет к тому, что российская валюта все-таки попадет к пятнице в слабую позицию и там останется до новой торговой недели. Кстати, будущий понедельник в России нерабочий", - обращает внимание старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

"Несмотря на обвальное падение цен на сырую нефть, рубль по-прежнему продолжает удерживаться у локальных максимумов, поддерживаемый привлекательностью carry trade в ОФЗ и ожиданиями итогов заседания ЦБ РФ по ставкам. Если на следующей неделе по итогам заседания ФРС ставки будут подняты, а ЦБ РФ, наоборот, их понизит, к концу июня следует ожидать более значительного ослабления рубля", - полагает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в четверг снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и ставка на семидневный срок снизились на 5 базисных пункта (б.п.) каждая - до 9,33% и 9,35% соответственно. Ставки на срок 1 месяц опустилась на 8 б.п. - до 9,28% годовых, ставка на 3 месяца - на 7 б.п. - до 9,29% годовых (минимум с апреля 2014 года), ставка на 6 месяцев - на 3 б.п. - до 9,27% годовых.

"Совокупный объем рублевой ликвидности коммерческих банков на корсчетах и депозитах в ЦБ РФ сократился на 680 млрд рублей и составляет 2,444 трлн рублей. Краткосрочные рублевые ставки меняются незначительно, оставаясь в пределах 9,1-9,3%. Ожидаем дальнейшего сдержанного снижения ставок в район 8,8-9%", - прогнозирует аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.