Индекс ММВБ попробует оттолкнуться от локальных минимумов - ИК "ФИНАМ"

"Сегодня ко второй половине дня на российском фондовом рынке вновь преобладали распродажи: индекс ММВБ терял чуть более 0,8%, опускаясь до 1853 пунктов, РТС снижался более чем на 0,8%, до 1024 пунктов. Внешний фон выглядит неоднозначно. На мой взгляд, сегодня к концу дневной сессии из-за отсутствия явных драйверов снижения индекс ММВБ попробует оттолкнуться от локальных минимумов и, таким образом, завершит день снижением в пределах 0,5%. На валютном рынке не исключено ослабление рубля к доллару в пределах 0,5% из-за роста индекса доллара и заметного снижения цен на нефть", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.