Во второй половине дня котировки акций, скорее всего, стабилизируются вблизи минимумов текущего года - Dukascopy Bank SA

"В четверг, 8 июня, российские индексы акций вновь снижаются вслед за ценами на нефть. Так, например, индекс ММВБ потерял 0,02%, опустившись до отметки 1864,6 пункта. "Хуже рынка" сегодня выглядят акции нефтегазовых компаний, котировки которых следуют за ценами на нефть. Действительно, стоимость барреля марки Brent с момента публикации еженедельных данных от Минэнерго США опустилась на 2,5% до минимальных значений последних 30 дней - $48,5. Все дело в том, что прирост запасов сырой нефти оказался ощутимо больше ожиданий рынка. В то же время курс рубля против доллара растет на 11 копеек, до 56,96 пунктов, что, однако, нужно расценивать как коррекционный рост, последовавший после сильного падения в среду вечером. Опубликованная в Европе макроэкономическая статистика по темпам роста ВВП ЕС оказалась лучше ожиданий экономистов, но реакция рынка была крайне сдержанная, так как участники торгов ждут итогов пресс-конференции с участием Марио Драги и результатов внеочередных парламентских выборов в Великобритании". Сегодня во второй половине дня после сильного четырехдневного падения индекса ММВБ котировки акций российских эмитентов, скорее всего, стабилизируются вблизи минимумов текущего года. Увеличения торговых оборотов и усиления волатильности мы ждем не раньше завтрашнего дня, когда станут известны первые итоги выборов в парламент Великобритании", - комментирует ситуацию руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович.