Главным фактором для рынка акций России в настоящее время является ДКП ЦБ РФ - Matrix Capital

Российский фондовый рынок имеет хорошие соотношения потенциальной доходности и риска, считает один из основателей финансового бутика Matrix Capital и УК "Тройка Диалог" Павел Теплухин, который ранее возглавлял Дойче банк в России.

"Российская экономика достойно справилась со всеми внешними шоками, теперь мы находимся в начале восходящего цикла. Поэтому я позитивно отношусь к российскому фондовому рынку", - сказал П.Теплухин в интервью "Интерфаксу".

ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ

Между тем, по оценкам эксперта, определяющим фактором для российского фондового рынка в настоящее время является денежно-кредитная политика (ДКП) Центробанка РФ, а не динамика ВВП.

"Есть мнение, что российский рынок в первую очередь зависит от динамики ВВП. Однако, по моим оценкам, в настоящее время определяющим фактором для него является монетарная политика Центробанка РФ. Это, можно сказать, уникальная черта нашего рынка, так как ни в одной другой стране на данный момент такого не наблюдается", - сказал он.

Как отметил П.Теплухин, ЦБ РФ в борьбе за низкую инфляцию использует очень много инструментов, которые "высушивают" денежную массу, что делает фондирование внутри страны достаточно дорогим, а это непосредственно влияет на рынок.

"Если провести анализ, то видно, что индекс российского фондового рынка зависит от денежного агрегата М2. Поэтому на данный момент, пытаясь предсказать движение котировок акций РФ, смотреть на динамику роста экономики практически бесполезно, это сейчас мало на него влияет", - подчеркнул эксперт.

СОВЕТ ЖЕЛАЮЩИМ ПОИГРАТЬ НА БИРЖЕ

Российский фондовый рынок все еще находится в стадии становления и формирования, поэтому пока он не для массового потребления, считает П.Теплухин. Однако если желание попробовать себя в качестве трейдера сильнее страха потерь, необходимо соблюдать два базовых правила: быть всегда в теме и всегда диверсифицировать риски, отмечает он.

"В текущих условиях успешным может быть только тот инвестор, который готов посвящать рынку много времени, даже если у него в портфеле всего одна бумага. Нужно время для анализа финансовой отчетности и рыночных трендов, оценки возможных рисков, отслеживания уровня ликвидности, так как некоторые корпоративные события могут буквально "высушить" ликвидность, когда бумагу просто невозможно продать. Все это надо делать на ежедневной основе, при этом должна быть высокая квалификация, чтобы правильно интерпретировать данные. Если нет ни времени, ни желания, ни квалификации - лучше даже не пробовать, так как, скорее всего, будут потери. Это первое правило, если оно невыполнимо, то лучше отдать деньги в управление профессионалам или положить их на депозит", - сказал П.Теплухин.

Принцип диверсификации рисков, из которого следует второе правило, известен всем, но про него иногда забывают.

"Российский рынок по-прежнему низколиквидный, и на нем мало институциональных инвесторов с длинными деньгами, поэтому он сильно подвержен значительным колебаниям из-за любого "чих-события". Чтобы защитить инвестиции, необходимо диверсифицировать вложения. Диверсификация инвестиционного портфеля - это единственный способ избежать значительных негативных последствий от повышенной волатильности рынка и снижения ликвидности", - подчеркнул эксперт.

"Таким образом, чтобы достигнуть хотя бы минимальной диверсификации портфеля (минимум 5-10 имен), частному инвестору, имеющему меньше $1 млн, лучше даже не начинать, так как он будет либо иметь не очень выгодные условия по комиссиям, то есть нести повышенные издержки, либо будет иметь недиверсифицированный портфель, что чревато большими потерями", - добавил он.

МЫ ДЕЛАЕМ СТАВКУ НА РОССИЮ

"Наши инвестиционные фонды ориентированы на Россию и развивающиеся рынки в целом. На сегодняшний день в нашем инвестиционном портфеле около 60% приходится на Россию, 20% на Бразилию, так как ее фондовый рынок тоже относительно хорошо развит, и еще 20% на остальные страны, включая Мексику, Южную Африку, Турцию, Казахстан. В emerging markets (ЕМ) мы отдаем предпочтение странам с относительно развитыми фондовым и долговым рынками. Например, Россия - одна из немногих стран в ЕМ, которая имеет большой внутренний рынок. Бразилия тоже достаточно продвинутая страна, но не с точки зрения экономики, а с точки зрения развития рынка ценных бумаг", - сказал П.Теплухин.

В то же время он отметил, что, например, Китай имеет достаточно специфическую инфраструктуру рынка.

"В Китае, как известно, есть очень большой внутренний рынок, который в основном для китайских инвесторов и недоступен для иностранцев, и есть офшорный в Гонконге, который доступен для иностранных инвесторов, но недоступен для внутренних. Бумаги, торгующиеся в Гонконге, имеют премию в оценке относительно аналогов с внутреннего рынка, что снижает их привлекательность. Для нас, как портфельных иностранных инвесторов, акции китайских компаний непривлекательны, поэтому мы в них и не инвестируем", - отметил эксперт.

Говоря о структуре инвестиций в российские финансовые инструменты, П.Теплухин сообщил, что на данный момент в нем отдается предпочтение корпоративным облигациям, в основном евробондам.

"Отмечу, что около 10% еврооблигаций в нашем портфеле номинированы в рублях. Это наша готовность принять валютный риск на рубль. У нас осторожный взгляд на рубль, так как его курс сильно зависит от динамики нефтяных котировок, которая сложно поддается прогнозированию. Текущий уровень курса рубля, по моим оценкам, не является равновесным, поэтому посмотрим", - сказал он.

Как уже отмечалось, основное требование к инвестиционному портфелю, помимо сбалансированного риска, это диверсификация. "На данный момент наш портфель состоит из 50 наименований ценных бумаг. Диверсификация - это наша главная стратегия, так как она обеспечивает защиту нашим инвестициям от непредвиденных событий. У нас есть правило, что ни в одном эмитенте, каким бы привлекательным он не казался, у нас не может быть больше 3%. Это хорошая защита", - добавил он.