В ближайшее время цена на нефть имеет шанс стабилизироваться в диапазоне значений $48-$49 - "Нордеа Банк"

"Цена на нефть Brent на утро - $48.40, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Текущее снижение цены на нефть объясняется реакцией рынка на недельную статистику EIA, которая показала рост запасов при ожиданиях снижения запасов. Однако, пока речь может идти о локальной по времени технической реакции рынка при сохранении долгосрочных фундаментальных факторов. Поэтому на ближайшее время цена на нефть имеет шанс стабилизироваться в диапазоне значений $48-$49".