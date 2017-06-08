Доллару сложно пройти рубеж 57 рублей - "Аналитика Онлайн"

"Котировки черного золота обвалились накануне после выхода удручающей статистики по запасам, - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Валютные доходы российской экономики увеличились на 30%. На международных рынках ждут итогов выборов в Великобритании. Вчера котировки черного золота стремительно обвалились до 48$ за баррель марки Brent. Произошло это на фоне публикации статистики по запасам в США. Вопреки прогнозам, запасы сырой нефти выросли почти на 3,3 млн баррелей. Также выросли запасы дистиллятов на 4,3 млн баррелей и запасы бензина на 3,3 млн баррелей. Нефтяные трейдеры были застигнуты врасплох такими ужасными данными и им не осталось ничего, кроме как спешно начать продавать черное золото. Таким образом, котировки нефти упали до минимальных значений с 10 мая".

Федеральная таможенная служба опубликовала данные по доходам российской экономики от экспорта. По данным ведомства, доходы российской экономики за январь - апрель увеличились на 30% по сравнению с прошлым годом. Однако почти весь рост обеспечил топливно-энергетический комплекс. Выручка от продажи нефти и газа выросла почти в 1,5 раза. Поставки химии, машин, оборудования сократились. Получается, что российская экономика продолжает все глубже и глубже садиться на «нефтяную иглу», резюмирует эксперт компании.

На этом фоне курс доллара на московской бирже в четверг находится на отметке 56 рублей 95 копеек, евро находится в районе 64 рублей, индекс ММВБ упал до 1865 пунктов, а котировки нефти марки Brent находятся на отметке 48 долларов за баррель.

"Падение нефтяных цен накануне больно ударило по российскому валютному рынку. Доллар/рубль впервые с 19 мая вырос выше отметки 57 рублей. Однако сегодня мы видим коррекцию от данного значения. Судя по всему, доллару сложно подняться выше 57 даже несмотря на распродажу российских активов и падение нефтяных цен. Рубль сегодня остается стабильным и держится в диапазоне от 56 до 57 рублей за доллар. В среднесрочной перспективе, покупки, которые мы рекомендовали в данном диапазоне, продолжают оставаться интересными. Мы считаем, что у доллар/рубля есть все шансы вырасти до 62 - 63 рублей", - прогнозирует Г. Задоя.