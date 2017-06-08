Торговый диапазон на сегодня составляет 56,75-57,25 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль в начале торгов подрастает после резкого падения в среду, спровоцированного обрушением нефтяных котировок, - отмечают эксперты Уральского банка реконструкции и развития. - Поддержку российской валюте оказывают дивидендные выплаты и спрос иностранных инвесторов на государственные бумаги РФ. Накануне для участников рынка стало сюрпризом сообщение американского Управления по энергетической информации о росте запасов сырья в стране (почти на 3,3 млн баррелей за неделю с 20 по 26 мая вместо ожидаемого сокращения на 3,5 млн баррелей). Существенно выросли также запасы бензина и дистиллятов, несмотря на открытие в Штатах автомобильного сезона. Сегодня котировки «черного золота» делают робкие попытки уйти вверх, августовские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в районе 48,45 долл./барр. Однако неуверенности участникам рынка добавляют грядущие политические и экономические события: парламентские выборы в Великобритании, развитие дипломатического конфликта между Катаром и ведущими арабскими странами. Повышенное внимание приковано к выступлению бывшего директора ФБР Джеймса Коми перед американскими парламентариями: малейшие намеки на то, что президент Дональд Трамп мог пытаться препятствовать расследованию бюро, могут привести к серьезным последствиям для республиканца, вплоть до начала процедуры импичмента".

Инвесторы продолжают ожидать решения ЕЦБ по ключевой ставке (базовый прогноз – сохранение ставки на нулевом уровне), заседания ФРС 13-14 июня (наиболее вероятным сценарием является повышение ставки по доллару до 1,00-1,25 процента годовых), а также заседания совета директоров российского Центробанка 16 июня (приоритетный прогноз – снижение ключевой ставки на 25 базисных пункта). По мнению аналитиков банка, ожидаемый торговый диапазон на сегодня составляет 56,75-57,25 руб./долл.