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Главная / Мнения аналитиков / Значимые события на Западе окажут ограниченное влияние на ход торгов в России - ВТБ 24
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08 июня 2017 года 12:58
Значимые события на Западе окажут ограниченное влияние на ход торгов в России - ВТБ 24
"Сегодня насыщенный день для западных игроков, - подчеркивает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. - Состоится заседание ЕЦБ с пресс-конференцией М.Драги, в Великобритании – парламентские выборы, а экс-глава ФБР выступит в Конгрессе. Это значимые события, которые могут сместить для участников рынка акценты или актуализировать какие-либо риски, не получившие должной оценки. Риски могут быть связаны как с более ранней сменой вектора монетарной политики ЕЦБ, так и с не столь убедительной победой консерваторов на выборах, что усложнит переговорный процесс по Brexit. Кроме того, за океаном не обнулён риск дальнейшего развития скандала в отношении Д.Трампа в связи с отставкой экс-главы ФБР. Иностранные участники будут ждать соответствующих новостей. Такое поведение, вероятно, проявится в пониженной торговой активности в первой половине европейской торговой сессии". Применительно к перспективам отечественного рынка акций большее влияние на рынок оказывает динамика цен на сырьё, уверен эксперт банка. Вчерашние данные по запасам нефти в США (первое недельное увеличение показателя с марта) спровоцировали 4-5%-ное падение котировок нефтяных фьючерсов, что не преминуло отразиться на такой «нефтяной истории», как российский фондовый рынок. Дневной рост фондовых индексов был полностью ликвидирован. Обращает на себя поведение акций Роснефти на фоне произошедшего снижения интереса к «нефтянке» в целом. Бумага выглядела очень уверенно - закрыла день ростом на 1.8%. При прохождении диапазона 310-315 руб. можно будет рассчитывать на усиление активности «быков» в акциях. В своём секторе бумаги Роснефти выглядят в настоящий момент более привлекательно, чем бумаги конкурентов.
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08 июня 2017 года 17:58
При нефти дешевле $50 за баррель курс рубля вполне может ослабеть до 57,5-58,5 руб./$ - УК "Райффайзен Капитал"
В четверг, 8 июня, российский рынок продолжил падать. Сегодня индекс ММВБ теряет 0,6%, такой же результат – и у РТС, поскольку курс рубля изменяется незначительно. Основное давление на отечественные активы оказывают падение цен на нефть, а также новый виток обсуждения антироссийских санкций,... читать дальше
.08 июня 2017 года 17:19
"Последние торговые сессии не показали ничего нового, - комментирует трейдер "Оргбанка" Алексей Муркин. - Российский фондовый рынок, также как и рынок нефти, охвачен "медвежьими" настроениями. Безыдейные вялые попытки удержаться на месте или "организовать отскок", сменяются провалами с... читать дальше
.08 июня 2017 года 16:46
"Сегодня ко второй половине дня на российском фондовом рынке вновь преобладали распродажи: индекс ММВБ терял чуть более 0,8%, опускаясь до 1853 пунктов, РТС снижался более чем на 0,8%, до 1024 пунктов. Внешний фон выглядит неоднозначно. На мой взгляд, сегодня к концу дневной сессии из-за... читать дальше
.08 июня 2017 года 16:26
"Российский рынок акций пока не может найти оснований для роста и торгуется вблизи минимальных значений года, которые вполне может и обновить. Главные бумаги рынка падают и пока даже не демонстрируют попыток разворота", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. читать дальше
.08 июня 2017 года 15:59
Мы разделяем обеспокоенность рынка нефти по поводу того, что избыток предложения будет сохраняться дольше, чем ожидалось, и полагаем, что цены на нефть будут оставаться в "боковом" тренде, задерживаясь на уровне чуть выше и чуть ниже $50 за баррель. Важно отметить, что возрождение активного... читать дальше
.08 июня 2017 года 15:45
Москва. 8 июня. Доллар США и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем; рубль повышается к бивалютной корзине в ожидании важных мировых новостей во второй половине дня. читать дальше
.08 июня 2017 года 15:32
Во второй половине дня котировки акций, скорее всего, стабилизируются вблизи минимумов текущего года - Dukascopy Bank SA
"В четверг, 8 июня, российские индексы акций вновь снижаются вслед за ценами на нефть. Так, например, индекс ММВБ потерял 0,02%, опустившись до отметки 1864,6 пункта. "Хуже рынка" сегодня выглядят акции нефтегазовых компаний, котировки которых следуют за ценами на нефть. Действительно, стоимость... читать дальше
.08 июня 2017 года 15:14
Российский фондовый рынок имеет хорошие соотношения потенциальной доходности и риска, считает один из основателей финансового бутика Matrix Capital и УК "Тройка Диалог" Павел Теплухин, который ранее возглавлял Дойче банк в России. "Российская экономика достойно справилась со всеми внешними... читать дальше
.08 июня 2017 года 14:55
В ближайшее время цена на нефть имеет шанс стабилизироваться в диапазоне значений $48-$49 - "Нордеа Банк"
$48.40, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Текущее снижение цены на нефть объясняется реакцией рынка на недельную статистику EIA, которая показала рост запасов при ожиданиях снижения запасов. Однако, пока речь может идти о локальной по времени технической реакции рынка при... читать дальше
.08 июня 2017 года 14:33
"Котировки черного золота обвалились накануне после выхода удручающей статистики по запасам, - отмечает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. - Валютные доходы российской экономики увеличились на 30%. На международных рынках ждут итогов выборов в... читать дальше
.08 июня 2017 года 14:05
"Доллар вернул себе часть утраченной привлекательности после того, как на рынок поступили следующие сигналы: ЕЦБ может пересмотреть прогнозы по инфляции на ’17-19гг., что «растягивает» шаги нормализации ДКП, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Кроме того, предварительная речь г-на... читать дальше
.08 июня 2017 года 13:36
Торговый диапазон на сегодня составляет 56,75-57,25 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль в начале торгов подрастает после резкого падения в среду, спровоцированного обрушением нефтяных котировок, - отмечают эксперты Уральского банка реконструкции и развития. - Поддержку российской валюте оказывают дивидендные выплаты и спрос иностранных инвесторов на государственные бумаги РФ.... читать дальше
.08 июня 2017 года 12:32
Сегодня мировые торговые площадки показывают нерешительный настрой. Накануне американские индексы немного подросли после того, как стало известно, что в речи Коми, которая была обнародована раньше, чем планировалось, не содержалось никакой новой или сенсационной информации. В Азии "бенчмарки"... читать дальше
.08 июня 2017 года 12:05
"Торги на внутреннем валютном рынке вчера завершились умеренным ослаблением рубля вслед за снижением нефтяных котировок, - комментируют эксперты банка "Зенит". - Данные по запасам в США оказались разочаровывающими для нефтяного рынка. Курс доллара составил на закрытие биржи 57.08 руб. (56 коп.),... читать дальше
.08 июня 2017 года 11:43
(добавлен текст после 3-го абзаца и таблица) Citi повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК) с $6,02 до $7,39 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Кроме того, для этих бумаг была повышена рекомендация с... читать дальше
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