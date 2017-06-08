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08 июня 2017 года 11:40

Рынок акций РФ утром топчется на месте на фоне укрепления рубля, раллируют "префы" "Мечела"

Москва. 8 июня. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике цен blue chips и индексов на фоне разнополярных внешних факторов и укрепления рубля; раллируют "префы" "Мечела" на новостях о размере дивидендов.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1869,36 пункта (+0,05%), индекс РТС - 1034,13 пункта (-0,02%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,3%.

Доллар просел до 56,94 рубля (-0,14 рубля).

"Префы" "Мечела" локально поднимались до 120 рублей за штуку (+7,2%) на новостях, что совет директоров "Мечела" рекомендовал выплатить на привилегированные бумаги дивиденды за 2016 год в размере 10,28 руб.

Также подорожали рублевые акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Мосбиржи" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4%).

"Просели акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-1,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,9%) и "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,2%).

В Азии в четверг динамика индексов была смешанной. Япония просела на слабой статистике о ВВП страны в I квартале: оценка роста экономики снижена вдвое - до 1% с предыдущей оценки в 2,2% при прогнозах улучшения оценки до 2,4%.

Китай поддержали сильные статданные по внешней торговле - стоимость китайского экспорта в юанях в мае подскочила на 15,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, импорта - на 22,1%. Оба показателя превысили как апрельские темпы роста, так и ожидания аналитиков.

В четверг также стагнирует Европа (FTSE, CAC 40 изменились в пределах 0,1%) в ожидании ключевых новостей. В Великобритании пройдут досрочные выборы (ожидается, что Консервативная партия укрепит свое большинство в парламенте страны), и завершится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ожидается, что Центробанк понизит прогноз инфляции в еврозоне на текущий и последующие два года из-за более слабого, чем ожидалось, повышения цен на топливо.

Кроме того, в четверг экс-директор ФБР Джеймс Коми предстанет перед Конгрессом США, чтобы ответить на вопросы, касающиеся возможного вмешательства Дональда Трампа в расследование в отношении бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Нефть утром в четверг делает попытки восстановления после резкого падения в среду до минимумов с начала мая на новости о неожиданном росте запасов всех видов топлива в США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в четверг составила $48,4 за баррель (+0,7% и -4,1% накануне), июльская цена WTI - $46,01 за баррель (+0,6% и -5,1% в среду).

По данным Минэнерго США, товарные запасы нефти в стране на минувшей неделе подскочили на 3,3 млн баррелей (рост впервые за 9 недель) при прогнозах снижения на 3,5 млн баррелей. Загруженность нефтеперерабатывающих предприятий в стране упала на 0,9 процентного пункта вместо ожидавшегося снижения на 0,2 п.п., а добыча нефти в Штатах сократилась на 24 тыс. баррелей в сутки.

Аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд оценивает внешний фон как умеренно негативный, что сдерживает покупателей на рынке акций. Настроения инвесторов на глобальных рынках будут зависеть от ряда ключевых событий.

В Конгрессе США пройдут слушания с участием экс-главы ФРБ Дж.Коми относительно давления на службу со стороны Д.Трампа с целью прекращения расследования о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Заголовки, подтверждающие обвинения, могут оказать давление на ход торгов.

Со стороны ЕЦБ изменений монетарной политики не ожидается, инвесторы будут ждать прогнозов европейского регулятора в качестве сигнала к дальнейшему ужесточению ДКП. Досрочные парламентские выборы в Великобритании повышают неопределенность относительно проведения процедуры выхода страны из ЕС. Данные по ВВП еврозоны и числу заявок на пособие по безработице в США станут дополнительным индикатором состояния мировой экономики и перспектив повышения ставки ФРС.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, утром в четверг рынок акций находится под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, китайская статистика по импорту говорит о росте закупок сырья, но для угольщиков данные не столь позитивны. С другой стороны, импорт нефти в КНР устойчиво высокий, но из-за роста запасов в США котировки остаются на низких значениях. Кроме того, впереди заседание ЕЦБ, выборы в парламент Англии (предварительные опросы показывают лидерство консерваторов, что снижает вероятность сценария с формированием коалиционного правительства) и возможные неожиданности в речи бывшего директора ФБР Дж.Коми перед Сенатом. Если все события "большого четверга" не станут негативными, то есть основания рассчитывать на весьма сильный отскок по российским акциям.

Из статистики в четверг интерес представляют уточненные данные о ВВП еврозоны (12:00 МСК), решение ЕЦБ по ставке (14:45 МСК), пресс-конференция президента ЕЦБ Марио Драги и данные о первичных обращениях за пособием по безработице в США (15:30 МСК).

Главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев также полагает, что события четверга могут сместить для участников рынка акценты или актуализировать какие-либо риски, не получившие должной оценки. Риски могут быть связаны как с более ранней сменой вектора монетарной политики ЕЦБ, так и с не столь убедительной победой консерваторов на выборах в Англии, что усложнит переговорный процесс по Brexit.

Кроме того, за океаном сохраняется риск дальнейшего развития скандала в отношении Д.Трампа в связи с отставкой экс-главы ФБР. Иностранные участники будут ждать соответствующих новостей. Такое поведение, вероятно, проявится в пониженной торговой активности в первой половине европейской торговой сессии.

Применительно к перспективам отечественного рынка акций большее влияние на рынок оказывает динамика цен на сырье. Также обращает на себя внимание уверенное поведение акций "Роснефти" на фоне произошедшего снижения интереса к "нефтянке" в целом. При прохождении диапазона 310-315 руб. можно будет рассчитывать на усиление активности "быков" в акциях "Роснефти". В своем секторе бумаги "Роснефти" выглядят в настоящий момент более привлекательно, чем бумаги конкурентов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг упали акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-2%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-1,9%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-1,9%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-1,6%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-1,5%).

Подорожали бумаги АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,3%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,745 млрд руб. (из них 0,869 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).

Рк аш

MOEX$#&: BANE, GAZP, GMKN, HYDR, LKOH, MGNT, MOEX, MSNG, MTLR, RASP, ROLO, ROSN, RSTI, SBER, SNGS, SVAV, TATN, TGKB, TRMK, TRNF, UNAC

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Опубликовано: /Финмаркет/
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