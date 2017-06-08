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Главная  /  Мнения аналитиков  /  До конца этого месяца валютный курс будет двигаться у нижней части коридора 56,7 – 58,3 рублей за доллар - РосЕвроБанк
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08 июня 2017 года 11:15

До конца этого месяца валютный курс будет двигаться у нижней части коридора 56,7 – 58,3 рублей за доллар - РосЕвроБанк

"Падение цен на нефть более чем на 4% стало причиной ослабления рубля, курс доллара вновь закрепился выше отметки 57 рублей. Причем продолжающийся прирост запасов нефти в США на фоне растущего числа активных буровых вышек на сланцевых месторождениях – все это указывает, что цены на нефть могут продолжить падение. Более того, стоит учитывать, что крупные банки стали корректировать свои прогнозы в сторону сокращения, что также может стать сигналом для крупных игроков к началу выхода из позиций. Например, аналитики банка JP Morgan понизили свой прогноз по ценам на нефть марки Brent в 2018 году сразу на $10,5 – c $55,50 до $45 за баррель. На текущий момент корреляция между курсом рубля и ценами на нефть довольно низкая, но чем выше волатильность на рынке нефти, тем быстрее будет восстанавливаться взаимосвязь между рублем и «черным золотом». Однако, ожидать резкого падения курса рубля не стоит, крупные игроки предпочтут не предпринимать никаких действий в преддверии заседания ЕЦБ 8 июня и ФРС 14 июня. По нашим прогнозам, до конца этого месяца курс рубля будет двигаться у нижней части коридора 56,7 – 58,3 рублей за доллар", - считает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.

Опубликовано: /Росевробанк/
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