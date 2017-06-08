По Brent рассчитываем все же на восстановление нефтяных котировок к 49-50 долларам/баррель - Промсвязьбанк

"Данные от Минэнерго США не оправдали ожиданий, не совпав ни с консенсусом, ни с предварительными данными от API, что спровоцировало очередную распродажу в нефти. В итоге фьючерс ушел к 48 долларам/баррель. Так, запасы сырой нефти выросли на 3,3 млн барр, хотя ожидалось их снижение на 6,4 млн барр., а запасы бензинов выросли на 3,3 млн барр., запасы дистиллятов - на 4,3 млн барр. Технически нефть пытается отскакивать, хотя и выглядит уязвимо. Несмотря на то, что такая просадка в нефти фундаментально никак не оправдана, при неспособности удержаться на текущих уровнях есть риски снижения к уровням конца 2016 года. Впрочем, такой сценарий мы пока как базовый не рассматриваем, рассчитывая все же на восстановление нефтяных котировок к 49-50 долларам/баррель в ближайшее время: с точки зрения баланса, ситуация неплохая (во 2 квартале складывается избыток спроса, по данным Минэнерго США), а не впечатляющие данные от Минэнерго пока считаем разовым фактором", - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.