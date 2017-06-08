Рубль слабо растет к доллару и евро благодаря восстановлению цен на нефть

Москва. 8 июня. Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в четверг; рубль слабо растет к бивалютной корзине благодаря частичному восстановлению цен на нефть после обвала накануне.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 56,99-57,09 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 57,08 руб./$1 (-0,8 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро понизился до 64,2 руб./EUR1 (-13,75 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 6,6 копейки по отношению к уровню закрытия среды, до 60,28 рубля.

Доллар при этом оказался на 48,72 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 48,46 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро при открытии торгов благодаря умеренному росту цен на нефть после резкого падения в среду до минимумов с начала мая на новости о неожиданном росте запасов всех видов топлива в США. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск поднялась на 0,89% - до $48,49 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,77% - до $46,07 за баррель. В среду цена Brent рухнула на $2,06 (4,11%) - до $48,06 за баррель, WTI - на $2,47 (5,13%) - до $45,72 за баррель.

Как сообщило накануне министерство энергетики США, товарные запасы нефти в стране на минувшей неделе подскочили на 3,3 млн баррелей. Рост был зафиксирован впервые за 9 недель, эксперты ожидали снижения на 3,5 млн баррелей. Товарные запасы бензина в стране выросли на 3,32 млн баррелей, дистиллятов - на 4,35 млн баррелей.

Загруженность нефтеперерабатывающих предприятий в стране упала на 0,9 процентного пункта вместо ожидавшегося снижения на 0,2 п.п., а добыча нефти в Штатах сократилась на 24 тыс. баррелей в сутки.