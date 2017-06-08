Утренние прогнозы: политический "суперчетверг" окажет влияние на динамику фондового рынка России

В среду подешевевшая нефть снова оказала влияние на результаты торгов акциями. По итогам дня индекс ММВБ составил 1868,42 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1034,31 пункта (-0,7%). На утро четверга ситуация, по оценкам аналитиков, сложилась умеренно-оптимистичная, эксперты ждут незначительного роста котировок акций в начале торгов. Однако первичный импульс к повышению на старте сессии может довольно быстро исчерпаться.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается близкое к нейтральному. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent частично отыгрывают понесенные накануне потери, спровоцированные опубликованными данными о росте запасов нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют сдержанную позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1870-1875 пунктов по индексу ММВБ, предполагая увидеть продолжение колебаний этого фондового индекса вблизи текущих уровней под влиянием сдвигов насыщенного внешнего фона политического "суперчетверга"".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): ""Индекс ММВБ начнет четверг, вероятно, сдержанным повышением, так как основная часть внешнего негатива была отыграна вчера. Значительного изменения расклада сил на российском рынке пока не произошло. Если индекс не сумеет вернуться выше 1900, далее вероятна новая волна снижения к 1800-1850. Покупки рекомендуем в случае возвращения выше 1920 или по факту снижения к 1800-1850 пунктам по индексу ММВБ. Итоги дня, скорее всего, будут зависеть от реакции рынков на заседание ЕЦБ, новостей относительно выборов в Великобритании".

TeleTrade (Анастасия Игнатенко): "При варианте снижения и обратного отскока от уровня 48$ за баррель есть шанс, что индекс ММВБ удержится выше уровня 1850 пунктов и к концу недели все-таки сможет показать признаки разворота. Хотя может так случится, что придется ждать и следующей недели. Задачей минимум на сегодня является сохранение текущих рубежей по индексу и попытки коррекционного роста по нефти в направлении 49-49,30$ за баррель. Полноценный же разворот по нефти марки Brent актуален лишь выше уровня 50$ за баррель, ведь именно через эту отметку проходит сейчас падающий тренд от 25 мая".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "В начале дня российский рынок акций будет под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, китайская статистика по импорту говорит о росте закупок сырья, но для угольщиков данные не столь позитивны. С другой стороны, импорт нефти в КНР устойчиво высокий, но из-за роста запасов в США котировки остаются на низких значениях. Кроме того, впереди заседание ЕЦБ, выборы в парламент Англии и возможные неожиданности в речи бывшего директора ФБР Дж. Коми перед Сенатом. С другой стороны, если все события "большого четверга" не станут негативными, то есть основания рассчитывать на весьма сильный отскок по российским бумагам".

Промсвязьбанк: "Открытие сессии фондового рынка может пройти вблизи отметки 1870 пунктов ММВБ, но, учитывая слабое закрытие накануне, первичный импульс к повышению на старте сессии может довольно быстро исчерпаться. Сегодня "Алроса" сообщит о результатах продаж в мае, а "Татнефть" может опубликовать финансовую отчетность по МСФО за 1-й квартал. "ТМК" и "Магнит" проведут ГОСА".

ИК "Финам" (Богдан Зварич): "Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно позитивный внешний фон. На рынке энергоносителей наметилось восстановление, в результате чего нефть марки Brent поднялась в район $48,4 за баррель. Также покупки может поддержать ситуация в США, где по итогам вчерашних торгов индексы Dow Jones и S&P 500 прибавили порядка 0,2%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы поднимаются на 0,1%. При этом ситуация на азиатских площадках, где японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite теряют 0,4% и 0,04% соответственно, вряд ли окажет сильное влияние на настроение инвесторов. Стоит отметить, что рост в Штатах и восстановление цен на рынке энергоносителей может быть проигнорировано нашим рынком, а игроки продолжат отыгрывать вчерашний провал в ценах на нефть. В результате, несмотря на утренний позитив, продажи в российских акциях будут преобладать, что приведет к дальнейшему снижению основных индексов. С открытием европейских рынков ситуация вряд ли изменится, так как здесь не ожидается существенного роста, который мог бы поддержать российских "быков".