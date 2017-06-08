Утром российский рынок акций будет под влиянием разнонаправленных факторов - "Открытие Брокер"

"В начале дня российский рынок акций будет под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, китайская статистика по импорту говорит о росте закупок сырья, но для угольщиков данные не столь позитивны. С другой стороны, импорт нефти в КНР устойчиво высокий, но из-за роста запасов в США котировки остаются на низких значениях. Кроме того, впереди заседание ЕЦБ, выборы в парламент Англии и возможные неожиданности в речи бывшего директора ФБР Дж. Коми перед Сенатом. С другой стороны, если все события "большого четверга" не станут негативными, то есть основания рассчитывать на весьма сильный отскок по российским бумагам", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.